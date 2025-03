Jenifer Lauría reveló que se operará tras el accidente sexual de Nano y sorprendió a los fans de Gran Hermano

A través de una historia desde su cuenta personal de Instagram, donde la siguen miles de seguidores, Jenifer Lauría expresó pícara frente a cámara: “Me preguntan que me voy a hacer. Me voy a operar las lolas. No me gusta, me pesan, las tengo gigantes. Y uno vuelve al lugar que fue feliz”.

“Es el que me operó la nariz, fijense. Me quedó súper natural”, comentó la ex participante en el video para sus seguidores y, a la vez, mostró cómo le quedó.

Los detalles accidente sexual que padeció Nano de Gran Hermano

Previo a esto, la morocha reveló de qué se trató el accidente sexual que tuvo su pareja en las últimas horas: una lesión en el frenillo que ya venía arrastrando desde hacía tiempo y que no la aguantaba más.

“Veníamos ya mal, ya estaba lastimado... No podíamos más, le dolía mucho y por eso se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito... Cada vez que estábamos (Nano) lloraba de dolor”, detalló sobre el problema de salud que traía hace varias semanas su pareja.

Y posteriormente, el ex participante de Gran Hermano se comunicó con sus seguidores para darles un parte de su estado de salud: “Sé que no parece, pero estoy bien”, y agradeció las muestras de apoyo de todos y contó que su recuperación va a tomar unos 20 días.