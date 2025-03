Luciana Martínez se sinceró y contó por primera vez el problema de salud que sufrió en Gran Hermano

“En estos últimos días venía con mucho dolor de cabeza porque tenía lastimado el cuerpo entonces era como pensar en priorizarme y sanarme además del juego”, aseguró.

Fue entonces, que Laura Ubfal quiso profundizar en el tema y le preguntó: "¿Qué te pasó? Porque se dijo que habías tenido un problema de salud…”.

“Tenía lastimado el cuerpo por el peso que llevo. Antes, nunca en mi vida pasé tanto tiempo siendo Luciana, siempre lo máximo fue un mes. Pasaron casi cuatro meses y entonces ahí estaban los dolores tanto arriba como abajo. Fuertes dolores de cabeza todo el tiempo. Era jugar y convivir con eso todo el tiempo. Muy difícil”, detalló.

Lo cierto es que con sus palabras, se despejaron muchas dudas que preocupaban a los fanáticos cuando Luciana estaba dentro de la casa ya que existían las versiones acerca de un problema de salud que la estaba afectando.

Diego Poggi advirtió un llamativo detalle de la eliminación de Luciana en Gran Hermano 2024

En un versus reñido con Chiara Mancuso, Luciana Martínez se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2024 con el 51,2 por ciento de los votos.

"Cuando se cierra una puerta, se abre el universo entero", expresó la morocha al despedirse del reality de Telefe.

En el streaming de Telefe, Diego Poggi analizó la salida de Luciana Martínez de Gran Hermano 2024 y advirtió un detalle que le llamó poderosamente la atención.

El conductor se detuvo en la reacción de Luz Tito cuando Santiago del Moro anunció la decisión del publico.

"No tengo nada en contra de Luz, pero a mí me gusta analizar caras... yo veo una mueca. No te digo que quería que se vaya, pero yo siento que estaba más unida a Chiara que a Luciana en el último tiempo", señaló Poggi.