Bárbaro, sobre los problemas de las pymes: "En este país no hay crédito y el banco te ahorca"

El dirigente peronista de larga data remarcó en el programa Somos Pyme Radio, por AM La Red, que "el Estado tiene que estar presente para poner un límite a la concentración económica. El país tiene que mantener un capitalismo en dispersión".

En ese sentido, ilustró que "el capitalismo tiene dos enemigos: el comunismo y la concentración. Si cuatro personas se quedan todo, es lo mismo que el comunismo".

Errores que se repiten

En medio de la charla, Bárbaro hizo un análisis de las últimas dos décadas de la política argentina y sus consecuencias sobre la población.

"Siempre dije que Cristina (Fernández) heredó la estructura que creó Néstor Kirchner. Ahora, cómo está planteado el kirchnerismo -en una pelea abierta entre ella y Alberto Fernández-, El Frente de Todos tiene un final a toda orquesta", observó.

"Las últimas declaraciones de CFK me duelen porque significan una fractura en el Gobierno y un final político sin sabiduría, porque no se pueden ganar las elecciones con una fractura interna", admitió el politólogo.

Y reflejó: "Argentina lleva 45 años de decadencia. El país se viene destruyendo desde el Golpe de Estado de 1976 para acá. Pasamos de un 4 por ciento de desocupación a una mitad del país con necesidades".

"La Argentina tiene el drama de la concentración económica, que destruye a la sociedad. Con esta miseria, si el obrero que trabaja dignamente no llega a alimentarse: ¿Dónde está la libertad?", se preguntó el ex titular de AFSCA.

"Cristina y Néstor nunca tuvieron un proyecto económico de desconcentración. Kirchner multiplicó la industria del juego a nivel privado", manifestó el experto.

El dilema de la nueva "casta"

"Tenemos empresas privadas de energía que van a pérdida y terminan requiriendo cada vez más subsidios del Estado. Entonces no se entiende por qué se privatizaron esas empresas; seamos claros, es para asegurar a la coima. A eso se le suma una multiplicación infinita de empleados del Estado", exclamó Bárbaro.

"En este país no hay crédito y el banco te ahorca. En ese contexto, una PYME que es rentable termina siendo vendida a los grandes grupos. Una que no lo es, se termina fundiendo. Hay que recuperar a la industria y aplastar los bancos", aconsejó el ex legislador.

Sobre el surgimiento de los libertarios, movimiento liderado por Javier Milei, Bárbaro comentó que esto sirvió para exponer el estancamiento de la dirigencia argentina.

"La política se convirtió en una casta. El poder político se unió al enriquecimiento. En ese contexto, vino Milei y pegó un grito, desnudando así la debilidad de una estructura que se dedica a sí misma", afirmó el politólogo.

"El político argentino es más lobista que político. No tenemos políticos que hayan entregado su vida a la sociedad y que se respeten entre ellos", denunció.

"Tiene que haber una convocatoria a la unidad nacional y generar un proyecto económico conjunto, para modificar las reglas de juego que haya que modificar, a tomar la producción como eje, y que la política se ocupe de incentivarla en lugar de perseguirla", enfatizó el analista.

"Inversor no es el que nos afana lo que tenemos, es el que gesta algo nuevo. En Argentina, la vocación de ser colonia, se impuso a la de ser patria", concluyó Bárbaro.