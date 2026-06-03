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FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA

Nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier y en el lugar donde lavaron el Ford Ka: qué buscan los investigadores

La Justicia provincial desplegó dos operativos simultáneos en lugares claves de la causa. Qué información clave buscan los peritos.

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Nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier y el Ford Ka. (Foto: gentileza Cadena 3)

Nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier y el Ford Ka. (Foto: gentileza Cadena 3)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, avanza con nuevos procedimientos que podrían resultar determinantes para reconstruir el crimen. Este miércoles, la Justicia provincial desplegó dos operativos simultáneos: uno en la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado del caso, y otro en el lugar donde fue lavado el Ford Ka, vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima.

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En la casa ubicada sobre Juan del Campillo al 800, peritos especializados en rastros biológicos de la Policía Judicial realizaron una exhaustiva búsqueda de evidencias. Los investigadores intentan detectar manchas de sangre, recolectar muestras de ADN y obtener otros elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió el asesinato.

Por orden de la fiscalía, también se secuestró ropa perteneciente a los ocupantes de la vivienda y se llevaron adelante distintas tareas complementarias. Entre ellas, una planimetría forense para relevar las dimensiones y la distribución de cada ambiente de la casa.

Los especialistas intentan determinar si el crimen ocurrió dentro de la propiedad y reconstruir la mecánica de la muerte a partir del análisis de proyecciones de sangre y otros rastros biológicos. Para los investigadores, existen indicios de que Agostina fue asesinada en ese domicilio, donde Barrelier residía junto a su pareja y su hija de 11 años.

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En paralelo, otro equipo judicial realizó un procedimiento en el sitio donde fue lavado el Ford Ka negro perteneciente a Soledad Andreani, expareja del acusado. Según la hipótesis de la fiscalía, ese vehículo habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados.

Las cámaras de seguridad y diversos testimonios ubicarían al automóvil en las inmediaciones del lugar del hallazgo. Por ese motivo, los investigadores buscan determinar si aún pueden encontrarse rastros biológicos o elementos que vinculen al vehículo con el crimen.

Durante el operativo se secuestraron materiales de limpieza utilizados sobre el automóvil. Los investigadores se llevaron dos esponjas y un trapo empleados en esa tarea.

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Soledad Andreani le prestó el Ford Ka donde trasladó el cuerpo de Agostina. (Foto: Eldoce)

Soledad Andreani le prestó el Ford Ka donde trasladó el cuerpo de Agostina. (Foto: Eldoce)

La acusación contra la dueña del vehículo

Carlos Nayi, abogado de la familia de Agostina Vega, apuntó directamente contra Soledad Andreani y sostuvo que existen elementos para investigar una posible participación en el encubrimiento del crimen.

Según el letrado, la mujer habría facilitado el Ford Ka a Claudio Barrelier pese a conocer que era una persona observada por la Justicia en el marco de la búsqueda de la adolescente desaparecida.

Sabía perfectamente que Agostina había ingresado a la casa de Barrelier y aun así le prestó el vehículo. Después ese auto fue lavado”, denunció Nayi.

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Los peritos buscan esclarecer el femicidio de la adolescente en Córdoba. (Foto: captura A24)

Los peritos buscan esclarecer el femicidio de la adolescente en Córdoba. (Foto: captura A24)

El abogado sostuvo además que la conducta de la mujer podría encuadrarse en el delito de encubrimiento y aseguró que habría realizado un “aporte logístico” para favorecer al acusado.

La hipótesis de que hubo más personas involucradas

La familia de la víctima sostiene que el femicidio no pudo haber sido cometido por una sola persona. En esa línea, Nayi aseguró que la investigación continúa abierta y que podrían surgir nuevos imputados.

Sabemos que hay otras personas involucradas. Este hecho no pudo haberlo realizado una sola persona”, afirmó el abogado.

Mientras avanzan los peritajes y los análisis científicos, la Justicia busca determinar quiénes participaron en el crimen de Agostina Vega y cuál fue el rol de cada una de las personas que aparecen vinculadas a la causa. Los resultados de las pruebas recolectadas durante estos procedimientos podrían ser decisivos para el futuro de la investigación.

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