Nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier y en el lugar donde lavaron el Ford Ka: qué buscan los investigadores

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En paralelo, otro equipo judicial realizó un procedimiento en el sitio donde fue lavado el Ford Ka negro perteneciente a Soledad Andreani, expareja del acusado. Según la hipótesis de la fiscalía, ese vehículo habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados.

Las cámaras de seguridad y diversos testimonios ubicarían al automóvil en las inmediaciones del lugar del hallazgo. Por ese motivo, los investigadores buscan determinar si aún pueden encontrarse rastros biológicos o elementos que vinculen al vehículo con el crimen.

Durante el operativo se secuestraron materiales de limpieza utilizados sobre el automóvil. Los investigadores se llevaron dos esponjas y un trapo empleados en esa tarea.

soledad-andreani-le-presto-el-ford-ka-donde-traslado-el-cuerpo-de-agostina-foto-eldoce-LA5MMVBN35FORKI5L3ZWMWMHFI Soledad Andreani le prestó el Ford Ka donde trasladó el cuerpo de Agostina. (Foto: Eldoce)

La acusación contra la dueña del vehículo

Carlos Nayi, abogado de la familia de Agostina Vega, apuntó directamente contra Soledad Andreani y sostuvo que existen elementos para investigar una posible participación en el encubrimiento del crimen.

Según el letrado, la mujer habría facilitado el Ford Ka a Claudio Barrelier pese a conocer que era una persona observada por la Justicia en el marco de la búsqueda de la adolescente desaparecida.

“Sabía perfectamente que Agostina había ingresado a la casa de Barrelier y aun así le prestó el vehículo. Después ese auto fue lavado”, denunció Nayi.

Allanamiento Los peritos buscan esclarecer el femicidio de la adolescente en Córdoba. (Foto: captura A24)

El abogado sostuvo además que la conducta de la mujer podría encuadrarse en el delito de encubrimiento y aseguró que habría realizado un “aporte logístico” para favorecer al acusado.

La hipótesis de que hubo más personas involucradas

La familia de la víctima sostiene que el femicidio no pudo haber sido cometido por una sola persona. En esa línea, Nayi aseguró que la investigación continúa abierta y que podrían surgir nuevos imputados.

“Sabemos que hay otras personas involucradas. Este hecho no pudo haberlo realizado una sola persona”, afirmó el abogado.

Mientras avanzan los peritajes y los análisis científicos, la Justicia busca determinar quiénes participaron en el crimen de Agostina Vega y cuál fue el rol de cada una de las personas que aparecen vinculadas a la causa. Los resultados de las pruebas recolectadas durante estos procedimientos podrían ser decisivos para el futuro de la investigación.