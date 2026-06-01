El detalle inesperado, y viral, de la foto del reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio

Lejos de cualquier polémica, el actor decidió reflejar el momento con una serie de postales familiares que rápidamente se llenaron de reacciones. En una de las imágenes más comentadas aparecen reunidos sus cinco hijos: Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita, junto a Magnolia y Amancio.

Y fue allí donde dejó una frase que muchos interpretaron como un mensaje cargado de significado: "La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado".

Sin embargo, lo que terminó robándose las miradas fue una escena espontánea que quedó registrada durante un paseo familiar. Bautista apareció caminando tomado de la mano de Amancio, mientras Magnolia avanzaba a su lado conversando y haciendo gestos con total naturalidad.

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La imagen mostró una postal de unión entre los hermanos que rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios destacaron la protección y el cariño que los hijos mayores de Vicuña demostraron hacia los más pequeños en medio de una etapa de cambios importantes para toda la familia.

El reencuentro se produjo después de varias semanas en las que Magnolia y Amancio permanecieron fuera de Argentina. Por eso, las imágenes tuvieron un impacto especial entre los seguidores del actor, que en distintas oportunidades había reconocido públicamente cuánto extrañaba a sus hijos.

Las fotos dejaron ver a los hermanos compartiendo caminatas, recorriendo una feria de artesanos y disfrutando juntos de actividades al aire libre, en una escena que muchos describieron como una de las más emotivas que Vicuña mostró en mucho tiempo.

Lo más importante en este momento: que sus hijos permanezcan unidos más allá de las distancias, los viajes y los cambios que atraviesa la familia.