En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Locura

El detalle inesperado, y viral, de la foto del reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio

Magnolia y Amancio se reencontraron con Benjamín Vicuña y un detalle inesperado dio que hablar, miralos.

Banner Seguinos en google DESK
El detalle inesperado, y viral, de la foto del reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio

Mientras la atención mediática sigue puesta en el viaje de la China Suárez junto a Mauro Icardi por Japón, Benjamín Vicuña vivió uno de los momentos más esperados de los últimos meses: el reencuentro con Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la actriz.

Leé también Atención empleadas domésticas: así quedaron los salarios de junio tras el aumento
atencion empleadas domesticas: asi quedaron los salarios de junio tras el aumento

Pero más allá de la felicidad del actor chileno por volver a tener cerca a los pequeños, hubo una actitud de los chicos que no pasó desapercibida y se convirtió en el detalle más comentado de las imágenes que compartió en sus redes sociales.

Después de varios días separados por la distancia y los compromisos familiares que mantienen a los niños entre distintos países, Vicuña finalmente pudo volver a ver a Magnolia y Amancio en Buenos Aires.

image

Lejos de cualquier polémica, el actor decidió reflejar el momento con una serie de postales familiares que rápidamente se llenaron de reacciones. En una de las imágenes más comentadas aparecen reunidos sus cinco hijos: Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita, junto a Magnolia y Amancio.

Y fue allí donde dejó una frase que muchos interpretaron como un mensaje cargado de significado: "La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado".

Sin embargo, lo que terminó robándose las miradas fue una escena espontánea que quedó registrada durante un paseo familiar. Bautista apareció caminando tomado de la mano de Amancio, mientras Magnolia avanzaba a su lado conversando y haciendo gestos con total naturalidad.

image

La imagen mostró una postal de unión entre los hermanos que rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios destacaron la protección y el cariño que los hijos mayores de Vicuña demostraron hacia los más pequeños en medio de una etapa de cambios importantes para toda la familia.

El reencuentro se produjo después de varias semanas en las que Magnolia y Amancio permanecieron fuera de Argentina. Por eso, las imágenes tuvieron un impacto especial entre los seguidores del actor, que en distintas oportunidades había reconocido públicamente cuánto extrañaba a sus hijos.

Las fotos dejaron ver a los hermanos compartiendo caminatas, recorriendo una feria de artesanos y disfrutando juntos de actividades al aire libre, en una escena que muchos describieron como una de las más emotivas que Vicuña mostró en mucho tiempo.

Lo más importante en este momento: que sus hijos permanezcan unidos más allá de las distancias, los viajes y los cambios que atraviesa la familia.

benjamin vicuña reencuentro con sus hijos

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Alerta antes del Mundial: futbolista de 31 años detenido por manejo imprudente y posesión de drogas
Bombazo en la familia Maradona: la tremenda traición que salió a la luz y duele
Astrología en junio: las predicciones signo por signo en el dinero, el trabajo y los negocios para este mes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar