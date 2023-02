eCommerce: 8 tendencias que se afirman para el 2023

Cambio de paradigma

Después de un contexto pandémico que marcó un antes y un después en el estilo de vida del consumidor, las diferentes plataformas de comercio electrónico se volvieron una herramienta indispensable para que los negocios se transformaran tecnológicamente y con ello también estuvieran obligados a seguir las nuevas tendencias que el mercado digital tiene para ofrecer.

Tan solo en Argentina, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) el comercio electrónico creció un 73% respecto al 2021.

Asimismo, según el portal de estadísticas Statista, se estima que para 2025 se espera un incremento de casi 88% de ventas en relación con el 2020.

Estas cifras exponen que cada vez son más los comercios y empresas que cambiaron y seguirán cambiando su forma de vender y conectarse con sus clientes con el objetivo de adaptarse a sus nuevas necesidades y exigencias.

“Durante el 2023 se espera que el e-commerce siga creciendo, mientras se van consolidando nuevas estrategias que logren mejorar la experiencia del cliente. Actualmente, de la mano con la tecnología se han logrado identificar múltiples estrategias que marcarán el sector de cara al futuro, pero está en cada organización poder implementarlas de forma ágil y eficaz, respondiendo a sus necesidades”, sostiene Germán Torres, director de Commerce & Industry en Snoop Consulting.

Tendencias

Mobile-First Commerce: En el 2022, conforme con las estadísticas publicadas por la CACE, el celular se posicionó como el medio favorito para búsquedas y compras, con un tráfico de 74%, y un 58% de compras efectuadas. Ante estos datos, resulta prioritario que los negocios de eCommerce presenten herramientas que respondan a un diseño responsive capaces de ofrecer al usuario una experiencia de compra desde el móvil tan o incluso más sencilla como desde otro dispositivo.

Billeteras marca blanca: contar con diversos medios de pago es imprescindible y es ahí donde entran las billeteras marca blanca. Estas herramientas “sin marca” pueden ser comercializadas por toda aquella compañía que desee distinguirse de las demás, teniendo su propia billetera digital con nuevas y específicas mejoras adaptadas a sus funciones y necesidades individuales, lo que genera mayor fidelización y más beneficios para el usuario.

Social Media Shopping: Actualmente, no hay una estrategia de comercio electrónico que no incluya las redes sociales, aunque estas no sean una plataforma de procesamiento de pagos o envíos. Sin embargo, la interacción, conexión y tráfico que estas generan sobre la marca logran acercar al cliente al punto donde sí pueda realizar una compra.

Live shopping: esta estrategia capaz de combinar las compras en línea con transmisiones en vivo, permite a los consumidores conocer las características, funcionalidades y usos generales de un producto, mientras interactúa de una forma más dinámica con la marca sin necesidad de visitar una tienda física.

AR (Realidad Aumentada): esta herramienta supone un valor añadido para el usuario, ya que facilita la posibilidad de conocer el uso de un producto antes de comprarlo, algo que sin duda permite conectar y fidelizar con posibles clientes potenciales. Además, de reducir el porcentaje de devoluciones que se generan por las falsas expectativas que se puedan tener sobre un producto.

IA (Inteligencia Artificial): las estrategias basadas en la integración de la IA generan múltiples beneficios, como el uso de chatbots que mejoran la comunicación, la incorporación de voice commerce a los canales de venta, análisis para personalización de ofertas, softwares para la gestión de stocks, búsquedas por imagen y demás beneficios que multiplican las posibilidades de crecimiento y por ende de ventas y rentabilidad.

Hiper-Personalización del cliente: mientras se hace cada vez más difícil diferenciarse entre millones de opciones, garantizar una experiencia de compra hiperpersonalizada, haciendo uso de los datos de los usuarios para predecir qué productos ofrecerles, impacta directamente en la distinción y reputación de la marca, algo que sin duda atraerá cada vez más compradores y a su vez más ventas.

Directo al consumidor (venta sin intermediarios): este modelo de negocio basado en la venta directa del producto desde el fabricante hasta el cliente final, si bien supone ciertos retos, ya que todo debe ser manejado desde la fábrica, también representa varias facilidades como mayor control de stock, compra simplificada, más flexibilidades, control total de marca entre otros.

Las marcas todavía tienen mucho por crecer dentro del eCommerce.

“Sin embargo, la creciente variedad y expansión de la tecnología en el sector genera muchas oportunidades no aprovechadas para impulsar todo tipo de marca, ya que, cada vez más compradores están dispuestos a prestar, interactuar y apoyar el contenido publicado por las marcas. Hoy, la digitalización está brindando posibilidades nunca antes vistas y es importante ir en sincronía con las tendencias si se quiere seguir creciendo como organización”, finalizó Torres.