El diseñador misionero que conquistó Hollywood y volvió para cumplir un sueño

“Cuando tenía diez años, estaba totalmente seguro de lo que me gustaba, diseñaba hasta sacos para mujeres y hombres, pero mi padre vio todo eso y me lo prohibió diciendo que no quería un hijo que hiciera esas cosas”, recuerda.

Y añade: “Dejé de diseñar, pero siempre le pedía a mi madre que me deje hacer lo que me gustaba. Fue en ese momento que mi abuela comenzó a ser mi musa inspiradora, me encantaba su elegancia y la ropa que vestía”.

Hoy, Jorge del Busto es un diseñador de los más destacados, no solamente de la Argentina, sino en el mundo.

Actualmente, vive en Buenos Aires, ciudad en donde se instaló con su atelier pospandemia.

“La pandemia me hizo extrañar mis raíces y decidí volver al país”, admite.

Diseñador 2.jpg

Su atelier está ubicado en Marcelo T. de Alvear y Esmeralda.

Sus trabajos traspasan las fronteras: supo vestir a celebridades de los Estados Unidos para la noche de los Óscar en 2018, más adelante en la entrega de los premios Emmy Awards y el Festival de Cannes.

No todo es diseño

A principios de los 2000, Del Busto participó en competiciones fitness en los Estados Unidos. Y fue recién dos años después que retomó la confección, en ese entonces, prendas athleisure, ropa deportiva femenina apta para diferentes ambientes.

Un año después desarrolló una fragancia exclusiva para deportistas que posteriormente fue vendida. Más adelante abrió un multiespacio donde combinaba la moda, el fitness y el arte.

Supo expandir sus conocimientos del mundo de la moda vistiendo a mujeres en Estambul, Brasil y Paraguay. Todo ese rodaje lo llevó a vestir a -dicho por el propio Del Busto- “multiganadoras de la noche de los Óscar”, personalidades y celebridades de los Emmy Awards y el Festival de Cannes.

Diseñador 3.jpg

En la pandemia, muchos emigraron: su caso fue distinto. Retornó a la Argentina para instalarse en la gran ciudad de Buenos Aires.

Allí sentó las bases de su atelier que hoy viste a celebridades argentinas, entre las más renombradas están Elena Fortabat, Esmeralda Mitre, Fabiana Araujo, Lucía Miranda, entre otras.

También comenzó a confeccionar prendas masculinas: “Actualmente, diseño también para hombres, pero son diseños muy exclusivos para lucirlos en teatro o televisión, en su gran mayoría siguen siendo mujeres mi clientela”, explica.

Diseñador 4.jpg

“En el 2019 vestí a tres íconos de la TV americana”, relata Del Busto. “Y me llamaron desde el Museo de Hollywood preguntando si podía exhibir esos vestidos en sus galerías. Obviamente, dije que sí”.

Esas prendas continúan en exhibición en las vitrinas del lugar. Este hecho lo convierte en el primer diseñador sudamericano en exponer sus diseños en una galería de ese nivel.

Rompiendo barreras

“Me enfoco en mostrar una mujer que no necesita exponer sus curvas de manera exagerada, sino de una manera más sutil y elegante”, manifestó.

“Lo que está de moda nunca me ha interesado realmente, sino la personalidad de mi cliente”, destacó el emprendedor.

Y remarcó: “El mes pasado participé por primera vez en un desfile organizado en mi provincia natal: “Misiones al Mundo”.

Fue el desfile en el que el profesional de la moda presentó su colección “Misiones Verde y Alma”, con colores verdes y crema.

Orgulloso de “poder ayudar a los demás”, el estilista de moda colaboró con mujeres privadas de su libertad de la Unidad Penal V del SPP, para confeccionar prendas que posteriormente fueron exhibidas en el escenario.

Diseñador 5.jpg

"Es un orgullo poder colaborar con estas mujeres para su reinserción laboral, son herramientas básicas para ellas", expresó.

El Correccional de Mujeres, cuenta con un taller de costura propio, donde las personas privadas de la libertad realizan laborterapia como parte de su tratamiento. Durante casi dos meses, un total de ocho mujeres trabajaron en la confección de las prendas”, finaliza.