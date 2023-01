La app que te muestra dónde consumir la mejor cerveza y café

Fue así que, con base en la experiencia adquirida durante la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional de La Plata, a Matías Mindlin, actual CEO de la compañía, se le prendió la lamparita.

En la época del auge de los productos digitales, los servicios por suscripción y las aplicaciones móviles, lanzó al mercado una app que busca transformar las salidas uniendo a las dos patas claves del negocio (consumidores y empresarios) mediante beneficios económicos, logrando así impulsar el consumo en los comercios adheridos.

Pinta Libre sobrevivió a la pandemia COVID-19 y logró desarrollar la vertical para Café, además de crear su modelo de franquicias.

Modelo de negocios

El emprendimiento permite a cualquier persona que quiera tener su propia startup hacerlo con inversiones muy bajas y recupero de la misma en no más de 12 meses.

La plataforma lanzó un sistema de franquicias digitales para encausar su expansión, con cupos de ingreso que van desde los $500.000 hasta los $2 millones (a octubre 2022).

Así lograron llegar a Uruguay, Perú y Ecuador y proyectan desembarcar en México, Colombia e Israel.

"No tenemos competidores directos. No hay empresa que esté haciendo lo mismo que nosotros. Somos pioneros en el modelo. A lo largo de nuestros 5 años vimos muchas empresas con ganas de hacer lo mismo, pero por distintas razones no pudieron seguir avanzando", comentó Matías Mindlin en una entrevista con este medio.

Matias Mindlin.jpg

"Sin embargo, hay modelos similares que ofrecen descuentos a los usuarios, sin el pago de una suscripción", aclaró.

"Tenemos más de 150.000 usuarios registrados. De los cuales, 20.000 están suscriptos", destacó el CEO de Pinta Libre.

Creando soluciones

En cuánto al costo de plegarse al servicio, el ejecutivo aclaró: "Depende el país. En Argentina la suscripción tiene un valor de $599. El precio es el equivalente a una pinta de cerveza o un café. Por ejemplo, en Uruguay el costo es de $5 dólares americanos, en Perú y Ecuador de $4, y así dependiendo el valor del producto en cada país".

"El 'modo Coffee' lo lanzamos hace menos de 1 año, por lo tanto, recién estamos en los comienzos. A diferencia de 'Beer' que lo lanzamos desde nuestro nacimiento, allá por 2018", relató el emprendedor.

"Ambos modelos tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, Coffee tiene una ventaja considerable y es la frecuencia de consumo. Tenemos usuarios que van literalmente todos los días a por su café gratis. El promedio supera las 8 veces por mes. A diferencia del modo Beer que está en 4 veces por mes", describió Mindlin.

Matías Mindlin 2.jpg

"A pesar de esto, el modo Beer tiene un crecimiento orgánico mucho mayor que Coffee, ya que el grado de ahorro o beneficio, es mucho mayor si es que no analizás la recurrencia. A su vez, el target al que apunta este modo son personas de entre 20 y 30 años, a diferencia de Coffee que tiene una edad promedio un poquito más alta, por lo tanto, el modo Beer podría decirse que es más 'viral'", graficó.

Lo que viene

En otro tramo de la charla, el protagonista de la historia habló sobre el futuro del proyecto y la salida al mercado de "Pinta Libre Gelatto".

"Tenemos muchas verticales en nuestro roadmap. Gelatto en teoría es la próxima. Seguimos probando y haciendo validaciones. No es fácil lanzar una vertical. Deben cumplirse una serie de requisitos para poder generar valor a todos los eslabones de la cadena", aclaró Mindlin.

"No tenemos fecha estimada de lanzamiento siendo honesto", admitió el emprendedor.

Pero remarcó: "En 2023 queremos consolidar nuestro crecimiento utilizando el vehículo de franquicias. Nuestro principal objetivo es rentabilizar las operaciones de todos nuestros franquiciados. Queremos tener presencia en los 9 países más relevantes de Latam (Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Paraguay, Brasil, Colombia, y México) hacia fines de 2023".

"A su vez, estamos cerrando acuerdos para llevar Pinta Libre hacia el continente asiático. Si todo sale bien, estaremos presentes allí antes de que termine el primer semestre de este año", cerró el CEO de la compañía.