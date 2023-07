Las 5 premisas que debe tener un CEO a la hora de gestionar una empresa nacional

Actualmente, existen estudios que afirman que el impacto de la actuación del CEO en la performance de una empresa es del 21.8%.

Cada día se suman nuevas habilidades que requieren los CEOs de una compañía.

Visión estratégica, profundo conocimiento en el área de los negocios, inteligencia emocional, resiliencia y habilidades directivas, se suman a su lista.

Cinco premisas que todo CEO debe tener en la actualidad

Adaptarse a la nueva realidad del trabajo híbrido. El panorama del trabajo ha cambiado radicalmente en los últimos años, y la modalidad híbrida se convirtió en la nueva normalidad.

Para que esta dinámica sea exitosa para todas las partes, hay que asegurarles a los talentos que tienen una misión y que sepan lo que se espera de ellos.

Marcarles el camino y acompañarlos para ayudarlos a alcanzar los objetivos y evitarles la desviación del esfuerzo y tiempos. Fomentar una cultura de confianza y sentido de propiedad extrema. Este empoderamiento puede conducir a una mayor motivación, compromiso, y voluntad para asumir retos.

Adaptarse a la coyuntura. Sin dudas una de las tareas primordiales en las compañías argentinas. El secreto de una empresa familiar en argentina es poder tomar decisiones rápidamente y adaptarse al cambio que impone la coyuntura.

En muchas oportunidades no tenemos los recursos que pueden tener las grandes empresas multinacionales y su sistema de gestión ya modelado por sus casas matrices, pero tenemos la gran oportunidad de estar muy cerca de los acontecimientos que suceden en la organización. Esto nos brinda un poder de acción mucho más dinámico.

El vínculo con los clientes es más personalizado y ellos lo valoran.

Salario emocional. No existe una definición de lo que es la salud o lo que es el bienestar corporativo, sin embargo, es cada vez más evidente que no se puede concretar únicamente en “no estar enfermo físicamente”.

El bienestar emocional abarca todos aquellos beneficios no económicos que permiten satisfacer necesidades personales y la calidad de vida, como la conciliación familiar, la formación continua o el bienestar físico y emocional, entre otros.

Retener talento. Si se cuenta con colaboradores valiosos, es muy importante ofrecerles oportunidades de crecimiento personal, evitar la monotonía y que sientan que no se estancan.

Para eso, hay que animar e invitar a los colaboradores a compartir ideas y proponer innovaciones, brindar formación, invertir en sus carreras y el desarrollo de las habilidades.

Salud ocupacional. Es uno de los pilares básicos para cualquier persona que va a ejercer un trabajo, tanto a nivel preventivo como a nivel resolutivo de alguna dolencia.

Una correcta medicina laboral en una empresa genera que el empleado esté bien asegurado, con buenas medidas de higiene y seguridad, ante cualquier tipo de afección en el trabajo.

La consecuencia de no abordar de manera correcta la medicina laboral tiene doble efecto: en el trabajador, al no estar bien cubierto por parte de la medicina, e impacta de manera directa al empleador, ya que el empleado comenzará a faltar o no hacer su labor de manera eficiente.

La cobertura estará desde que sale de su hogar al trabajo hasta su vuelta en el fin de la jornada laboral.

Los desafíos de los CEOs son muchos y en el contexto actual se suman nuevos cada día. Estar abiertos a los cambios y a tomar rápidas decisiones ayudan a hacer frente a este escenario.

Actualidad del sector en Argentina

En cuanto a la salud ocupacional en nuestro país, podemos afirmar que existen varios jugadores en el mercado.

Nosotros, debido a nuestra permanente inversión en recursos humanos, edilicios y tecnológicos, hemos logrado posicionarnos como referentes del sector a nivel nacional y, en muchos casos, reciben derivaciones de pacientes provenientes de cualquier punto de Argentina.

Nuestro mayor desafío a futuro es mantenernos con los mejores servicios, con la tecnología y la empatía como valores fundamentales y atentos a las tendencias del mercado.

Para lograrlo, nos enfocamos en mejorar de manera constante los servicios que ofrecemos e investigar continuamente para poder brindar nuevos servicios eficientes y de calidad.

(*) La autora es directora Médica del Centro Médico Integral Fitz Roy.