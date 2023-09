PyMEs: ciberseguridad y transformación digital al tope de las ocupaciones del segmento

Hoy la empresa debe gerenciar no sólo sus contenidos, sino también los medios por los cuales los ofrece y se los demanda, resguardando con seguridad los procesos de este intercambio de datos.

Dentro del top 5 de los medios de contacto para tener intercambio con una pyme se encuentran: Sitio web, E-mail, Instagram, WhatsApp y Facebook; de acuerdo a un informe elaborado por Focus Market para Telecom.

El mix de medios y su administración es tan importante como la producción y la comercialización. Quien hoy se contacta mal pierde mercado y potencial de ventas.

A su vez, dos de los medios más utilizados continúan siendo más unidireccionales, como el caso de la web y el email.

Sin embargo, los restantes son bidireccionales, de intercambio abierto y con flujo comunicacional, con mucha expectativa respecto de la calidad recibida en ese contacto, como es el caso de las redes sociales.

Las PyMEs se dividen por su tamaño, cantidad de empleados, facturación y sector y de acuerdo a su musculatura económica y financiera van incorporando capital humano y tecnología digital para sus procesos de negocios.

Sin embargo, es clave entender que tanto una Mipyme como una mediana empresa que esté mejorando sus bienes y servicios a través de la tecnología y digitalización de sus procesos adquirirá mayor competitividad y productividad para su oferta en el mercado local y global.

Dentro de las Tendencias Claves de Digitalización para las PyMEs se encuentran:

Optimización del Uso de la Tecnología Digital

Mejora de procesos internos y de negocios

Logística

Cloud Computing

Smartphone.

Un caso elocuente en este sentido es el de Café Martínez, que a través de una mejora de la conexión de internet en sus locales transformó sus mesas en espacios de co-working.

La empresa encontró en la tecnología un aliado para ocupar mesas y sillas vacías. La venta de café se ha transformado en un servicio donde la prestación de la calidad del servicio digital en mesa es tan valorado como el aporte de valor del barista y el sabor del grano o la diferenciación de origen del mismo.

Los hackeos y robos de datos son la gran amenaza de las PyMEs que tienen mayor nivel de vulnerabilidad en sus empresas respecto de las grandes.

Aquellas que optan por la transformación digital no consideran la adopción de mecanismos de seguridad informática que resguarden a su empresa, poniendo en riesgo la capacidad de su organización para mitigar o prevenir un problema.

Dentro de las prioridades de las PyMEs en materia de Ciberseguridad se encuentran: 1- Ransonware que es el bloqueo y acceso a datos críticos de la empresa, 2- Obsolescencia de Infraestructura en Seguridad Digital, 3- Phishing que es robo de datos y credenciales de acceso de la empresa, 4- Amenaza o fraude interno en la empresa, entre otros.

La pandemia fue un antes y un después en materia de Ciberseguridad. De acuerdo a un informe de Telecom 50% de las PyMEs adquirió sistemas de seguridad y antivirus.

A su vez, dentro del presupuesto que las PyMEs dedican a la tecnología, un cuarto del mismo se está destinando a la Ciberseguridad.

Argentina viene rezagada respecto de la licitación y conectividad en 5G respecto del resto de países de América Latina.

Su impacto es muy importante en la industria en cuanto a la mejora de la conectividad entre máquinas, sistemas y robots a los efectos de mejorar la productividad. Pero también en el comercio y los servicios, debido a la optimización de los tiempos, ritmos de entrega y trabajo en cada una de las fases de valor agregado de estos sectores de la economía.

En este sentido 8 de cada 10 PyMEs considera que los avances serán muy grandes durante los próximos años en el campo de Internet de las Cosas.

En las PyMEs conviven diferentes culturas dirigenciales que en muchos casos dilatan el proceso de transformación digital resistiendo hacia procesos de mejora y digitalización de la empresa.

Además de tomar la decisión estratégica de avanzar con este proceso, es muy relevante recurrir a una mirada y acompañamiento externo a la compañía en el proceso, capacitar y formar a los empleados e ir adoptando una cultura de cambio permanente y constante.

Martín D´Elia, a cargo de la atención del segmento PyMEs de Telecom, expresa que "lo importante no es ofrecer tecnología a una Pyme, sino ver qué necesidad tiene esa Pyme, para qué se puede aportar desde la Tecnología”. Y, a su vez, fundamenta: “Los cargos gerenciales para la transformación digital no sobreviven en la inercia de la cultura empresaria local porque, para estos casos, si la dirección de la empresa no está convencida de los cambios, no podrá avanzar en el camino hacia la transformación digital”.

“¿Para qué me voy a cambiar si así estoy bien?” Es una de las frases más universalizadas entre las Pymes.

El cambio no es solo de la empresa, sino del entorno en el cual esa empresa produce, distribuye y comercializa. Cuando el entorno cambió y la empresa no adopta el cambio en una línea en el tiempo, se produce para un entorno donde la demanda adoptó otra oferta, se distribuye para un cliente que encontró otro medio de contacto y se comercializa para un consumidor que cambió de la mesa de bar a una mesa con conectividad de excelencia, para un entorno de co-working como el caso de Café Martínez.

Es que la tecnología es un medio para agregar valor y diferenciación en el camino que ya muchas Pymes transitan y otra se resisten a transitar. El futuro no es aquello que aún no llego. El futuro es la visión que le podemos dar a nuestra empresa en el presente para aterrizar mejor en la llegada.