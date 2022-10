Qué dijo el policía que baleó a Chano Moreno Charpentier luego de ser sobreseído

El juez Julio Andrés Grassi, a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Zárate-Campana, dictó el sobreseimiento total del policía bonaerense Facundo Amendolara (29), por lo que quedó archivada la causa por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial" que se había iniciado esa misma noche.

Amendolara habló hoy luego del fallo, en declaraciones que reprodujo su abogado, Fabián Soto: “Le agradezco de corazón a usted y a Luis Chocobar por todo el apoyo recibido a lo largo de este poco más de un año difícil. Pero se pudo sobrellevar gracias al apoyo de ustedes, de mi familia, de mis amigos y compañeros de trabajo”, dijo.

luis-chocobar.jpg

“Me alegro por Amendolara, porque hay un montón de policías que, como él, obraron en las mismas condiciones y están condenados”, agregó su abogado.

La mamá de Chano confirmó que no apelarán el fallo.

"No tenemos energía de sobra para perderla en rencor, en dolor y en hacerle daño a una persona que seguramente no lo hizo con mala intención. Ojalá Amendolara siga con su trabajo y lo capaciten. Mi hijo, gracias a Dios, está bien y trabajando mucho para salir adelante. Vamos a aceptar esta resolución y no vamos a apelar", dijo la mujer.