Humedad en las paredes: cómo identificar la causa y eliminarla de raíz sin gastar de más
Descubrir por qué aparecen manchas y descascarados en las paredes es clave para actuar a tiempo.
Descubrir por qué aparecen manchas y descascarados en las paredes es clave para actuar a tiempo
La humedad es el problema de miles de hogares: aparece una mancha, se descascara el revoque o surge eseolor a encierro persistente. La reacción inmediata suele ser comprar una lata de pintura y tapar el problema. Sin embargo, especialistas advierten que eso es apenas un paliativo que deriva en un gasto inútil, dado que el síntoma volverá a aparecer tarde o temprano.
Para ganarle la batalla a la humedad, el secreto no está en productos milagrosos, sino en un proceso de tres pasos fundamentales: diagnosticar correctamente, eliminar la causa de raíz y, recién entonces, reparar y pintar.
Las cuatro causas principales de la humedad
No toda la humedad es igual y saber distinguirla es clave para no fallar en el tratamiento. Estas son los cuatro orígenes más frecuentes:
Condensación: ocurre cuando el vapor de agua del aire interior se satura y se condensa al tocar superficies frías.
Filtración: es el agua de lluvia que ingresa desde el exterior a través de techos, grietas o juntas defectuosas en las paredes.
Capilaridad: el agua sube desde el terreno a través de los cimientos porque la barrera hidrófuga falló o nunca existió.
Pérdidas en cañerías: roturas en tubos de agua o desagües, que suelen aparecer cerca de baños o cocinas.
Cómo reconocer qué tipo de humedad afecta la vivienda
Para un diagnóstico preciso, se deben observar estas cuatro señales clave:
Clima y horario: si los vidrios “lloran” o se empañan de noche o en invierno, lo más probable es que se trate de condensación.
Lluvia y viento: si la mancha empeora exclusivamente durante o después de las tormentas, se trata de una filtración.
Altura y forma: si la mancha nace desde el suelo (entre 10 y 80 cm) y sube de forma irregular, el diagnóstico apunta a capilaridad.
Consumo de agua: si al cerrar todas las llaves de paso el medidor sigue girando, existe una pérdida oculta en las cañerías.
Cómo erradicar las manchas de humedad de manera efectiva
Una vez identificada la fuente, hay que resolver el problema de raíz antes de ocuparse de la estética de la pared:
Para la condensación: la clave está en los hábitos y la ventilación. Se recomienda realizar ventilación cruzada (abrir ventanas opuestas entre 10 y 15 minutos al día), tapar las ollas al cocinar y usar extractores en el baño. En casos graves, conviene mejorar la aislación térmica de las paredes o instalar doble vidriado hermético.
Para la filtración: se debe reparar el exterior. Es fundamental sellar grietas, limpiar desagües y canaletas obstruidas, y aplicar membranas líquidas poliuretánicas o de caucho en techos y terrazas.
Para la capilaridad: es el tratamiento más complejo. Las opciones más habituales incluyen realizar cortes en la pared para rehacer la barrera hidrófuga, aplicar inyecciones químicas bloqueadoras de humedad o instalar sistemas electrónicos de electroósmosis (cuya efectividad puede variar según el caso y el tipo de muro). Lo ideal es consultar a un especialista para elegir la solución más adecuada.
Para las pérdidas en cañerías: no hay atajos. Es necesario localizar y reparar el caño o desagüe que falla, dejar secar completamente la superficie y recién entonces pintar.
Las pinturas antihongos o selladoras pueden ser un buen complemento, pero solo tienen sentido si primero se cortó el ingreso de agua.
Entender el origen del problema es la mejor inversión para dejar de gastar en soluciones temporales que no curan la verdadera “enfermedad” de la vivienda.