El polémico apodo a Emilia Mernes tras la versión de que coqueteó con un futbolista casado

La combinación de rumores, internas y versiones cruzadas terminó de encender un clima caliente alrededor de Emilia, que por ahora mantiene silencio frente al escándalo.

Emilia Mernes

Ángel de Brito reveló que Emilia Mernes intentó seducir a un jugador de la Selección

Ángel de Brito encendió una nueva bomba en LAM y puso a Emilia Mernes otra vez en el centro del escándalo. Según el conductor, la novia de Duki habría intentado seducir a un futbolista de la Selección Argentina que está en pareja, lo que generó un fuerte malestar en el círculo más cercano al plantel.

De Brito fue tajante y despejó dudas sobre dos nombres pesados: “Los chats no fueron con Messi ni con De Paul”, afirmó, descartando de plano a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El periodista también apuntó a la reacción del entorno: las parejas de los jugadores —entre ellas Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes— habrían tomado partido por Tini Stoessel, lo que explicaría el distanciamiento en redes.

“Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini”, aseguró, en referencia a los unfollows que llamaron la atención en los últimos días.

Además, dejó en claro que este conflicto va por otro carril y no tiene relación con versiones anteriores: “Acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa”, remarcó.

En medio del debate, Pilar Smith fue directa:

—“¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad?”

Y Ángel respondió sin vueltas:

“Plural no”, dejando entrever que se trataría de un solo futbolista.

El ida y vuelta se volvió aún más picante:

—¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?

—Sí.

—¿Y la mujer lo sabe?

—Sí, y la mujer lo perdonó. A ella le hizo la cruz.