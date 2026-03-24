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Cómo será la estación permanente que la NASA construirá en la Luna

El jefe de la Agencia Espacial de los Estados Unidos anunció un ambicioso cambio de planes. Dejarán de lado a la estación "Gateway", el cuestionado proyecto de una base cerca de la Luna. En su lugar, realizarán una de carácter permanente en el satélite natural de la Tierra.

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna. (Foto: NASA)

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna. (Foto: NASA)

Jared Isaacman, actual jefe de la NASA, anunció un giro estratégico en el programa lunar de Estados Unidos: priorizar la construcción de una base permanente en la superficie de la Luna y dejar en suspenso el desarrollo de la estación orbital Lunar Gateway.

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Según explicó, la decisión responde a la necesidad de acelerar los tiempos y concentrar recursos en objetivos “tangibles y sostenibles”. En ese marco, el foco pasará a ser el establecimiento de infraestructura directamente en el suelo lunar, especialmente en el polo sur, donde se presume la existencia de hielo de agua clave para sostener misiones prolongadas.

Isaacman señaló que el modelo basado en una estación intermedia en órbita lunar implicaba mayores costos y complejidad logística, mientras que avanzar de forma directa hacia una base permitiría consolidar una presencia humana continua en menos tiempo.

La iniciativa se enmarca dentro del programa Artemis, que busca el regreso de astronautas a la Luna en los próximos años. Será una inversión de 20.000 millones de dólares en 7 años (un poco menos de lo que el FMI le prestó a la Argentina en el gobierno de Macri).

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El primero de abril próximo, el cohete Artemis II enviará a 4 astronautas a orbitar en torno a la Luna. La NASA acaba de anunciar que hará una estación permanente en el satélite natural de la Tierra. (Foto: Reuters)

El primero de abril próximo, el cohete Artemis II enviará a 4 astronautas a orbitar en torno a la Luna. La NASA acaba de anunciar que hará una estación permanente en el satélite natural de la Tierra. (Foto: Reuters)

El nuevo enfoque también profundiza la colaboración con el sector privado, con empresas como SpaceX participando en sistemas de alunizaje y transporte.

Desde la agencia remarcaron que el objetivo final es transformar a la Luna en una plataforma permanente de operaciones científicas y tecnológicas, además de servir como paso previo para futuras misiones a Marte. Algo por ahora imposible.

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La noticia se da pocos días antes del regreso de un cohete con astronautas a la Luna. El próximo 1° de abril, la nave Artemis II llevará a 4 astronautas a orbitar en torna a la Luna para regresar luego a la Tierra. Luego, el próximo viaje, entonces sí, producirá el regreso del hombre a pisar la superficie lunar, algo que sucedió por última vez en 1972.

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C&oacute;mo imagina la NASA la posible estaci&oacute;n lunar permanente. (foto: NASA)

Cómo imagina la NASA la posible estación lunar permanente. (foto: NASA)

El hombre de regreso a la Luna, ¿pero para siempre?

Isaacman, el jefe de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, anunció un desafiante cambio de planes. Ya no se continuará con el proyecto Gateway. Era una base espacial pero muy cerca de la Luna. Como si para que ir hasta nuestro satélite natural hubiese que hacer un "vuelo con escalas". Primero hasta la estación internacional espacial (ubicada a 400 km de distancia). De ahí a la estación "Gateway" ( o puerta de entrada) que oscilaría entre los 3.000 y 70.000 km de la Luna. Luego, cuando fuera necesario, se pordría alunizar para investigar sobre la superficie lunar.

Ahora el plan es otro. Gateway ya no se continuará - había recibido muchas críticas por una ubicación inútil para investigar a la Luna. En su lugar, se redestinarán 20.000 millones de dólares para construir una base espacial permanente sobre la Luna. Eso implica, entre otras cosas, tener que dotar de un lugar especial para que vivan los astronautas. Con todos los desafíos que implica: no hay aire, por lo tanto, no hay oxígeno que respirar. Tampoco hay atmósfera, por lo que los rayos cósmicos - entre ellos los del sol - impactan directamente sobre el cuerpo humano. Por eso la protección de los trajes especiales. Pero no es lo único que deberá tener presente la NASA y sus científicos para llevar adelante la "conquista" de la Luna. Si los planes pueden cumplirse en un período razonable, entonces la Luna se podría convertir en una lanzadera hacia Marte. Pero paciencia, para eso falta mucho tiempo.

Marte se encuentra a 55,6 millones de kilómetros en su trayectoria más cercana y a 224 millones de km en la más lejana. Por eso llegar demandaría entre 6 y 9 meses. La logística de comida, aire, recursos para resistir la radiación y otros problemas, lo hacen imposible por el momento. Entre todos los elementos a considerar, un astronauta estaría 3 años en el espacio entre que va hacia Marte y regresa. No hay manera.

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Polo sur lunar. Se cree que hay pozos de agua congelados de los que podr&iacute;a valerse el hombre. (Foto: NASA)

Polo sur lunar. Se cree que hay pozos de agua congelados de los que podría valerse el hombre. (Foto: NASA)

Qué tendrá la base lunar

De todos estos datos, se hace fácil comprender todos los peligros que deberían enfrentar los astronautas en una misión a la base permanente en la Luna.

1. Hábitats presurizados

  • Módulos cerrados con oxígeno y presión similar a la Tierra
  • Protección contra temperaturas extremas y micrometeoritos

2. Protección contra radiación

  • Blindaje con regolito lunar (polvo de la Luna) o estructuras enterradas
  • Necesario por la falta de atmósfera y campo magnético

3. Agua y oxígeno in situ

  • Extracción de hielo en el polo sur lunar
  • Producción de oxígeno a partir del agua o del suelo

4. Energía continua

  • Paneles solares en zonas con luz casi permanente
  • Sistemas de almacenamiento para la noche lunar

5. Producción de alimentos

  • Cultivos en ambientes controlados
  • Reciclaje de nutrientes y agua

6. Sistemas cerrados de soporte vital

  • Reciclaje de aire, agua y residuos
  • Mínima dependencia de envíos desde la Tierra

7. Transporte y logística

  • Vehículos para moverse en superficie
  • Sistemas de alunizaje reutilizables

Por algunas de estas razones, se eligió que el polo sur lunar será el sitio que albergará la estación lunar. Allí se han encontrado cantidades de agua congelada que, se presume, podría beber el hombre. Aunque debe ser bien estudiada. No se sabe su antigüedad exacta y podría tener elementos que el organismo humano carezca de los anticuerpos necesarios.

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La NASA diagram&oacute; una base permanente en la Luna dise&ntilde;ada en 3 etapas hasta el a&ntilde;o 2032. (Foto: NASA)

La NASA diagramó una base permanente en la Luna diseñada en 3 etapas hasta el año 2032. (Foto: NASA)

La iniciativa se enmarca dentro del programa Artemis, que busca el regreso de astronautas a la Luna en los próximos años. De hecho, la misión de Artemis II, que partirá el proximo 1° de abril será el último "ensayo". Irán hasta la Luna pero no alunizarán. Eso quedará para la siguiente misión de Artemis.

La NASA también dijo que este nuevo enfoque también profundiza la colaboración con el sector privado, con empresas como SpaceX (Elon Musk) participando en sistemas de alunizaje y transporte.

Pero el plan, se ejecutará por etapas. Si no hay contratiempos, recién en 2032, la NASA estaría en condiciones de tener una base, pero semipermanente en la Luna. Por el momento, es el anuncio de un sueño, que comienza con este primer paso dado hoy.

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