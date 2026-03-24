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Duro golpe en Boca: Marchesín sufrió una lesión más grave de lo esperado en la previa de la Copa Libertadores

El arquero de Boca sufrió una grave lesión y estará fuera varias semanas. Los detalles que encienden las alarmas de cara al debut en la Copa Libertadores.

Duro golpe en Boca: Marchesín sufrió una lesión más grave de lo esperado en la previa de la Copa Libertadores

La victoria de Boca ante Instituto en La Bombonera trajo alivio desde lo futbolístico, pero dejó una preocupación importante de cara a lo que viene. Los estudios confirmaron que Agustín Marchesín sufrió un desgarro grado 3 en el aductor derecho, la lesión muscular más grave dentro de esta categoría, y estará varias semanas fuera de las canchas.

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La noticia impacta de lleno en la planificación del equipo que conduce Claudio Úbeda, especialmente por el momento del calendario. El arquero no solo se perderá el próximo compromiso ante Talleres por la Liga Profesional, sino también el debut en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, además de otros encuentros en el corto plazo.

Lo que inicialmente parecía una molestia típica terminó siendo una lesión de mayor complejidad. El grado 3 implica una ruptura importante del músculo, lo que extiende considerablemente los tiempos de recuperación. En principio, se estima que la rehabilitación demandará entre tres y cuatro semanas como mínimo.

Qué implica un desgarro grado 3 y cuánto tiempo estará afuera Agustín Marchesín

Dentro de las lesiones musculares, el desgarro grado 3 es el más severo. Supone una ruptura significativa de las fibras, lo que requiere un proceso de recuperación más prolongado y cuidadoso para evitar recaídas.

En el caso de Marchesín, esto lo deja prácticamente descartado para el arranque de la Copa Libertadores y pone en duda su presencia en compromisos importantes que se avecinan. Incluso, su posible regreso dependerá de la evolución que tenga durante las próximas semanas de rehabilitación.

Qué partidos se perderá y cómo impacta en Boca

La baja del arquero llega en un momento sensible. Boca está a punto de iniciar una seguidilla exigente que combinará competencia local e internacional, con poco margen de descanso entre partido y partido.

Además del duelo ante Talleres y el estreno copero frente a Universidad Católica, en el club también miran de reojo una semana clave que incluye el cruce con Barcelona el 14 de abril y el Superclásico frente a River del 19. Aunque hay optimismo en cuanto a su recuperación, su presencia en esos encuentros aparece, al menos hoy, como difícil.

La lesión se produjo en el tramo final del partido ante Instituto, cuando el arquero sintió un tirón en el aductor. Si bien continuó algunos minutos en cancha, lo hizo con visibles signos de dolor hasta que finalmente fue reemplazado por Leandro Brey.

Ante este escenario, el cuerpo técnico ya trabaja con la idea de que Brey asuma la titularidad en los próximos compromisos. Con un calendario apretado y objetivos importantes en juego, Boca deberá reacomodarse rápidamente ante una ausencia que llega en un momento clave de la temporada.

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