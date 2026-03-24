Duro golpe en Boca: Marchesín sufrió una lesión más grave de lo esperado en la previa de la Copa Libertadores

En el caso de Marchesín, esto lo deja prácticamente descartado para el arranque de la Copa Libertadores y pone en duda su presencia en compromisos importantes que se avecinan. Incluso, su posible regreso dependerá de la evolución que tenga durante las próximas semanas de rehabilitación.

Qué partidos se perderá y cómo impacta en Boca

La baja del arquero llega en un momento sensible. Boca está a punto de iniciar una seguidilla exigente que combinará competencia local e internacional, con poco margen de descanso entre partido y partido.

Además del duelo ante Talleres y el estreno copero frente a Universidad Católica, en el club también miran de reojo una semana clave que incluye el cruce con Barcelona el 14 de abril y el Superclásico frente a River del 19. Aunque hay optimismo en cuanto a su recuperación, su presencia en esos encuentros aparece, al menos hoy, como difícil.

La lesión se produjo en el tramo final del partido ante Instituto, cuando el arquero sintió un tirón en el aductor. Si bien continuó algunos minutos en cancha, lo hizo con visibles signos de dolor hasta que finalmente fue reemplazado por Leandro Brey.

Ante este escenario, el cuerpo técnico ya trabaja con la idea de que Brey asuma la titularidad en los próximos compromisos. Con un calendario apretado y objetivos importantes en juego, Boca deberá reacomodarse rápidamente ante una ausencia que llega en un momento clave de la temporada.