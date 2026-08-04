Qué es de la vida de Mariana Segulín: dejó TN, cambió de vida y hoy sorprende con su nuevo trabajo lejos de la TV

Su perfil profesional cambió por completo. Según refleja en LinkedIn, actualmente se desempeña como especialista en ciberseguridad, donde combina su experiencia periodística con el mundo tecnológico. Además, participa como oradora en congresos, brinda capacitaciones de concientización, conduce eventos empresariales y modera paneles sobre innovación y transformación digital.

Su dominio del español y el inglés también le abrió las puertas a proyectos internacionales vinculados con la seguridad informática, mientras que en el ámbito académico integra el cuerpo docente de la Diplomatura en Gestión y Estrategia en Ciberseguridad de la Universidad Austral. En una de sus publicaciones profesionales resumió este presente con una frase que refleja el momento que atraviesa: "La continuidad es, sin duda, una de las formas más claras de reconocimiento".

La decisión de abandonar TN no fue sencilla. Al despedirse de la señal, la periodista compartió un emotivo mensaje en el que reconoció todo lo que significó esa etapa en su vida.

"Se cierra una etapa muy importante para mí. Después de ocho años intensos, aprendizajes enormes y experiencias que me hicieron crecer, dejo TN", expresó. Luego agregó: "Gracias a quienes confiaron en mí, a los que me acompañaron desde la pantalla y a los que me enseñaron tanto en cada jornada de trabajo".

En ese mismo mensaje también adelantó cuál sería el espíritu de esta nueva etapa: seguir comunicando desde otros ámbitos. "Nuevos escenarios, pero con la misma pasión de siempre: comunicar, informar y traducir lo complejo en algo claro y útil para todos".

Además de consolidarse en el mundo de la tecnología, Segulín cumplió otro de sus grandes sueños personales: convertirse en la voz del estadio de Vélez Sarsfield, el club del que es hincha desde chica. Una pasión que hoy convive con su nueva carrera profesional.

En el plano personal también atravesó cambios importantes. Durante el último año contrajo matrimonio con Emiliano Piscitelli, CEO y referente del mundo de la ciberseguridad. Aunque ambos mantienen un perfil bajo respecto de su vida privada, compartieron algunas imágenes de la celebración junto a familiares y amigos.