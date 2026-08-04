En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Atención

Qué es de la vida de Mariana Segulín: dejó TN, cambió de vida y hoy sorprende con su nuevo trabajo lejos de la TV

Se supo cuál fue el radical cambio de vida de Mariana Segulín tras abandonar TN. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Qué es de la vida de Mariana Segulín: dejó TN, cambió de vida y hoy sorprende con su nuevo trabajo lejos de la TV

Mariana Segulín decidió dar uno de los giros más importantes de su carrera cuando, después de ocho años en TN, presentó su renuncia y apostó por un camino completamente diferente. La periodista, que durante años estuvo vinculada a la cobertura de noticias en la pantalla chica, encontró un nuevo espacio de desarrollo profesional lejos de los estudios de televisión y cada vez más cerca del universo de la tecnología.

Su salida del canal sorprendió a muchos de sus seguidores, pero con el paso de los meses quedó claro que la decisión respondía a una búsqueda personal y laboral. Hoy, su presente está atravesado por la ciberseguridad, la docencia, las conferencias internacionales y la comunicación corporativa, una combinación que le permitió reinventarse sin abandonar aquello que siempre la apasionó: comunicar.

A comienzos de este año, la propia Segulín hizo un repaso de todo lo que vivió desde que decidió cerrar su etapa en TN. "El año que dejo fue un torbellino de emociones: me casé, dejé televisión (me costó mucho tomar esa decisión), empecé a trabajar en ciberseguridad y viajé por todos lados por trabajo y también por placer", escribió en sus redes sociales.

Lejos de la televisión, encontró una nueva forma de unir varias de sus pasiones: la comunicación, los idiomas, la tecnología y los viajes. Aunque muchos todavía le expresan que la extrañan frente a cámara, ella dejó en claro que continúa conectada con su audiencia desde otros espacios. "Agradezco mucho a todos los que se toman un tiempo para decirme que me extrañan en la tele, yo también extraño el ida y vuelta con la gente. Nos seguiremos cruzando. Por ahora por aquí", publicó.

Su perfil profesional cambió por completo. Según refleja en LinkedIn, actualmente se desempeña como especialista en ciberseguridad, donde combina su experiencia periodística con el mundo tecnológico. Además, participa como oradora en congresos, brinda capacitaciones de concientización, conduce eventos empresariales y modera paneles sobre innovación y transformación digital.

Su dominio del español y el inglés también le abrió las puertas a proyectos internacionales vinculados con la seguridad informática, mientras que en el ámbito académico integra el cuerpo docente de la Diplomatura en Gestión y Estrategia en Ciberseguridad de la Universidad Austral. En una de sus publicaciones profesionales resumió este presente con una frase que refleja el momento que atraviesa: "La continuidad es, sin duda, una de las formas más claras de reconocimiento".

La decisión de abandonar TN no fue sencilla. Al despedirse de la señal, la periodista compartió un emotivo mensaje en el que reconoció todo lo que significó esa etapa en su vida.

"Se cierra una etapa muy importante para mí. Después de ocho años intensos, aprendizajes enormes y experiencias que me hicieron crecer, dejo TN", expresó. Luego agregó: "Gracias a quienes confiaron en mí, a los que me acompañaron desde la pantalla y a los que me enseñaron tanto en cada jornada de trabajo".

En ese mismo mensaje también adelantó cuál sería el espíritu de esta nueva etapa: seguir comunicando desde otros ámbitos. "Nuevos escenarios, pero con la misma pasión de siempre: comunicar, informar y traducir lo complejo en algo claro y útil para todos".

Además de consolidarse en el mundo de la tecnología, Segulín cumplió otro de sus grandes sueños personales: convertirse en la voz del estadio de Vélez Sarsfield, el club del que es hincha desde chica. Una pasión que hoy convive con su nueva carrera profesional.

En el plano personal también atravesó cambios importantes. Durante el último año contrajo matrimonio con Emiliano Piscitelli, CEO y referente del mundo de la ciberseguridad. Aunque ambos mantienen un perfil bajo respecto de su vida privada, compartieron algunas imágenes de la celebración junto a familiares y amigos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp

Últimas Noticias

Te puede interesar