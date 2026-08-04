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Detuvieron a Facundo Moyano: la foto del momento en el que intervino la Policía

La primera imagen del procedimiento muestra a Facundo Moyano previamente a ser abordado por los efectivos policiales. El ex dirigente sindical quedó detenido y es investigado por la Justicia.

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Así fue detenido Facundo Moyano: la foto que muestra el momento en que intervino la Policía (Foto: archivo)

Así fue detenido Facundo Moyano: la foto que muestra el momento en que intervino la Policía (Foto: archivo)

La imagen de Facundo Moyano durante el momento de su primer encuentro con la Policía comenzó a circular en las últimas horas y se convirtió en una de las primeras fotografías del ex dirigente sindical que trascendieron del episodio ocurrido durante la madrugada del martes con la modelo Candela Arizaga.

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En la escena se lo observa antes de ser trasladado a la Comisaría 13A, donde quedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En las útimas horas, Moyano se negó a realizarse los estudios de sangre y orina solicitados en la investigación para determinar si había consumido sustancias al momento del episodio.

Según trascendió, el operativo se produjo después de que la Policía recibiera un llamado de alerta por una mujer que habría salido de un domicilio y comenzado a correr por la zona. La joven fue posteriormente asistida y trasladada para recibir atención médica.

Moyano fue llevado a la comisaría y, horas después, quedó formalmente detenido.

A pocas horas del procedimiento policial en el barrio porteño de Belgrano, comenzaron a difundirse las primeras imágenes de Facundo Moyano luego de su aprehensión. Las fotografías corresponden al registro realizado tras su detención.

En las imágenes se lo observa de frente y de perfil con la misma vestimenta que llevaba al momento del operativo. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del episodio que derivó en su arresto.

Qué dijo uno de los principales testigos

En las últimas horas también se conocieron distintos testimonios sobre lo ocurrido. Mientras algunas personas aseguraron haber escuchado a la joven pedir ayuda y manifestar que quería alejarse de Moyano, otro testigo sostuvo que la vio desorientada, alterada y corriendo por la avenida, y afirmó que el ex dirigente intentaba ayudarla y evitar que fuera atropellada.

"Yo no vi una situación donde él le esté haciendo algo malo. Al contrario, él para mí la quería ayudar", sostuvo uno de los testigos.

La Justicia deberá determinar ahora qué ocurrió durante la madrugada y reconstruir la secuencia a partir de los testimonios, las imágenes de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en el marco de la causa.

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