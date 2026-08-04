Detuvieron a Facundo Moyano: la foto del momento en el que intervino la Policía

Moyano fue llevado a la comisaría y, horas después, quedó formalmente detenido.

A pocas horas del procedimiento policial en el barrio porteño de Belgrano, comenzaron a difundirse las primeras imágenes de Facundo Moyano luego de su aprehensión. Las fotografías corresponden al registro realizado tras su detención.

En las imágenes se lo observa de frente y de perfil con la misma vestimenta que llevaba al momento del operativo. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del episodio que derivó en su arresto.

Qué dijo uno de los principales testigos

En las últimas horas también se conocieron distintos testimonios sobre lo ocurrido. Mientras algunas personas aseguraron haber escuchado a la joven pedir ayuda y manifestar que quería alejarse de Moyano, otro testigo sostuvo que la vio desorientada, alterada y corriendo por la avenida, y afirmó que el ex dirigente intentaba ayudarla y evitar que fuera atropellada.

"Yo no vi una situación donde él le esté haciendo algo malo. Al contrario, él para mí la quería ayudar", sostuvo uno de los testigos.

La Justicia deberá determinar ahora qué ocurrió durante la madrugada y reconstruir la secuencia a partir de los testimonios, las imágenes de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en el marco de la causa.