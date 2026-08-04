Atención jubilados: ANSES cambia las fechas de pago por el feriado del 17 de agosto

Los pagos se realizarán de manera escalonada según la terminación del DNI y tendrán una pausa durante el feriado del lunes 17.

El calendario queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminados en 9: 24 de agosto.

De esta manera, los beneficiarios cuyo DNI termina en 5, 6, 7, 8 o 9 cobrarán después del feriado.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo también tendrán sus pagos distribuidos según la terminación del DNI.

El calendario establecido por ANSES es:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

En este caso, el feriado del 17 de agosto no genera un cambio adicional en las fechas previstas, ya que el cronograma para quienes superan el haber mínimo comienza recién el 25 de agosto.

Qué pasa con los pagos de ANSES durante el feriado

El lunes 17 de agosto será un día sin actividad bancaria debido al feriado nacional. Por este motivo, no se realizarán pagos bancarios correspondientes al calendario de ANSES durante esa jornada.

El cronograma se retomará el martes 18 de agosto con los beneficiarios cuyo DNI termina en 5, de acuerdo con las fechas establecidas para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Los titulares no necesitan realizar ningún trámite adicional por la modificación del calendario. El pago se acreditará de acuerdo con la fecha asignada por ANSES.

Cómo consultar cuándo cobro ANSES en agosto

Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro a través del calendario oficial de ANSES o mediante la plataforma Mi ANSES.

Para realizar la consulta online, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede verificar la información correspondiente a cada prestación y conocer la fecha en la que estará disponible el pago.

El feriado del 17 de agosto modifica el cronograma de pagos de agosto y genera una pausa en las acreditaciones. Por eso, quienes tengan una fecha posterior al viernes 14 deberán tener en cuenta que los pagos se retomarán a partir del martes 18, según la terminación del DNI.