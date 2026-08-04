La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificará el cronograma habitual de pagos de agosto debido al feriado del lunes 17 de agosto, establecido en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
El feriado del lunes 17 de agosto modifica el cronograma de pagos de ANSES. Conocé cuándo cobran los jubilados y pensionados según la terminación del DNI y cómo quedan las fechas después del fin de semana largo.
Atención jubilados: ANSES cambia las fechas de pago por el feriado del 17 de agosto
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificará el cronograma habitual de pagos de agosto debido al feriado del lunes 17 de agosto, establecido en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Como durante esa jornada no habrá actividad bancaria, el calendario de pagos tendrá una interrupción y se retomará a partir del martes 18 de agosto. La modificación alcanza a jubilados y pensionados, entre otros beneficiarios que reciben sus prestaciones a través del organismo previsional.
Las fechas de cobro se determinan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Por eso, quienes tengan asignado un pago para después del feriado deberán esperar hasta la fecha correspondiente establecida en el cronograma.
El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que cobran haberes que no superan el mínimo comenzará el lunes 10 de agosto.
Los pagos se realizarán de manera escalonada según la terminación del DNI y tendrán una pausa durante el feriado del lunes 17.
El calendario queda de la siguiente manera:
De esta manera, los beneficiarios cuyo DNI termina en 5, 6, 7, 8 o 9 cobrarán después del feriado.
Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo también tendrán sus pagos distribuidos según la terminación del DNI.
El calendario establecido por ANSES es:
En este caso, el feriado del 17 de agosto no genera un cambio adicional en las fechas previstas, ya que el cronograma para quienes superan el haber mínimo comienza recién el 25 de agosto.
El lunes 17 de agosto será un día sin actividad bancaria debido al feriado nacional. Por este motivo, no se realizarán pagos bancarios correspondientes al calendario de ANSES durante esa jornada.
El cronograma se retomará el martes 18 de agosto con los beneficiarios cuyo DNI termina en 5, de acuerdo con las fechas establecidas para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.
Los titulares no necesitan realizar ningún trámite adicional por la modificación del calendario. El pago se acreditará de acuerdo con la fecha asignada por ANSES.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro a través del calendario oficial de ANSES o mediante la plataforma Mi ANSES.
Para realizar la consulta online, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede verificar la información correspondiente a cada prestación y conocer la fecha en la que estará disponible el pago.
El feriado del 17 de agosto modifica el cronograma de pagos de agosto y genera una pausa en las acreditaciones. Por eso, quienes tengan una fecha posterior al viernes 14 deberán tener en cuenta que los pagos se retomarán a partir del martes 18, según la terminación del DNI.