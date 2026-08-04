Insólito: El delantero que paga 200 dólares por cada asistencia y revolucionó el fútbol argentino

Al finalizar el encuentro, el atacante sorprendió a todos cuando elogió al juvenil Facundo Guch, autor involuntario de la asistencia.

"Tremenda asistencia me dio. Que te cuente que le pagué", lanzó entre risas, dejando desconcertados a los periodistas.

Fue entonces cuando el propio Guch terminó revelando el acuerdo que existe entre ambos.

"Jugamos una apuesta que por asistencia teníamos premio, entonces ligué premio. 200 dólares por asistencia", contó el volante de apenas 19 años, confirmando que cada pase que termina en un gol de Cóccaro tiene una recompensa económica.

La anécdota no terminó ahí. Entre risas, el juvenil avisó que piensa aprovechar el beneficio cada vez que pueda.

"Le voy a tirar todos los pases ahora", bromeó, desatando las carcajadas de quienes estaban presentes.

La divertida confesión rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios entre los hinchas. Mientras algunos destacaron el buen clima que se vive dentro del plantel de Newell's, otros celebraron el gesto de Cóccaro, quien decidió compartir parte de su premio personal con quienes lo ayudan a convertir.

Más allá del curioso incentivo, lo cierto es que la estrategia viene funcionando: el delantero volvió a marcar, Newell's rescató un empate ante Boca y un juvenil terminó llevándose 200 dólares gracias a una asistencia que, aunque salió de un remate defectuoso, terminó siendo decisiva.