La morocha publicó una foto de Francesca, la nena de 6 años, posando muy contenta con una bikini a lunares que dejaba ver la panza marcada, “Chicos, los abdominales de mi hija. Que impresión”, sumó Cinthia.

La imagen generó un gran repudio en las redes y se señaló que tal vez Cinthia Fernández fuera la alimentación y el entrenamiento de sus hijas para alcanzar la figura “ideal”.

“Permitile a tu hija ser una niña feliz”, “Vergüenza Cinthia”, “Me da tristeza la forma que tenes de exponer el cuerpo de un niño”, fueron algunos de los tantos mensajes que recibió Fernández.

Pero Cinthia Fernández se defendió: “¿Realmente piensan que pongo a mi hija a hacer abdominales? Yo a su edad era igual o peor porque si hacía abdominales. Compartía para Argentina básicamente. Yo tenía seis años y ellas tienen 8, hacen setenta mil deportes. ¿Pueden ser más enfermos ustedes?”.

image.png

image.png

image.png

image.png

La bronca de Cinthia Fernández con Matías Defederico

Cinthia Fernández contó el lunes en LAM la acción de Matías Defederico del fin de semana la enfureció al llevarle a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, en compañía de su novia Laura sin previo aviso.

"El fin de semana cayó el progenitor de mis hijas con la madrastra, sin tener la delicadeza de avisarme. Fue a dejar a mis hijas", comenzó muy molesta la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y argumentó: "Nosotros tenemos una pésima relación. Tenés que pedir permiso para ir con ella. Es la casa de mis hijas. Tendría que tener ese respeto".

"Es la novia, está todo bien, pero no me avisó que iba a venir a casa con Laura. Ella ni siquiera saludó", agregó picante Cinthia Fernández sobre la actitud de la actual pareja de su ex.

"Si vas a compartir tiempo con mis hijas, decime 'hola, ¿qué tal? Un gusto’", finalizó enojada por la situación.