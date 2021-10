Cinthia Fernández, Baclini y las nenas.jpg Cinthia Fernández y Martín Baclini hace casi 2 años que cortaron su relación de pareja, pero mantienen el mejor de los vínculos dado que las hijas de la modelo se encariñaron mucho con el rosarino.

Así, hace algunas horas en pleno aire de Los Ángeles de la mañana (El Trece) Fernández no tuvo vergüenza alguna en confesar que en diciembre van a cumplirse 2 años sin tener sexo, cuando el conductor le consultó ese tema tan íntimo. "Martín fue el último" aseguró la mamá de Charis, Bella y Francesca Defederico.

Embed

"¿Y hay que creerte?" disparó rápida Yanina Latorre, mientras que Maite Peñoñori, otra las angelitas, la chicaneó diciendo que no opinaría para que después no se enoje. Fue en ese momento cuando Cinthia Fernández aseguró que "igual no me preocupa que no me crean" y preguntó si existe algún examen a través del cual se pueda comprobar, dándole una idea al conductor de LAM quien propuso, ni lerdo ni perezoso, hacerlo en vivo. Mientras tanto, le siguen buscando candidato...

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_)

Cinthia Fernández y Esteban Lamothe se tiraron onda en vivo

Tras confirmar la separación con Katia Szechtman, Esteban Lamothe le tiró toda la onda a Cinthia Fernández que no se quedó atrás en un móvil del ciclo Los ángeles de la mañana.

"Me prometió confesarme, padre...", dijo con ironía Cinthia Fernández en charla con el actor de La 1-5/18 que estaba de invitado al vivo.

Embed

El conductor del programa, Ángel de Brito, confirmó que la panelista "hace 2 años que no tiene sexo". "¿Pero te dan ganas?", retrucó el actor que no se achicó ante la apurada en vivo. Sonrojada y a carcajadas, Fernández ironizó: "¿Si tengo ganas de confesarme? ¿Dónde está su iglesia? Me queda cerca Don Torcuato…".

Esteban Lamothe fue elocuente con Cinthia Fernández luego del histeriqueo y le dijo: "Arrimate a la sacristía". Al finalizar la entrevista, la angelita admitió que Lamothe "está buenísimo".