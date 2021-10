El acercamiento entre Ángel de Brito y Viviana Canosa por una situación límite de salud

El conductor de LAM indicó que el papá de la periodista de A24 también estuvo internado. “Al papá le dieron el alta. Ahora falta que salga su mamá. Sé la relación que tienen con su madre porque conviví con las dos mucho tiempo”, agregó.

Finalmente, Ángel mencionó que Canosa no está al aire en su programa porque está esperando la pronta mejoría de su mamá. “Ojalá que salga todo bien. Por este motivo, Viviana todavía no va a volver a la tele. El tema de la madre la tiene mal anímicamente”, sentenció.

Embed

La histórica pelea entre Ángel de Brito y Viviana Canosa

En septiembre de 2020, Ángel de Brito contó en una entrevista el verdadero motivo de su pelea con Viviana Canosa.

El conductor de LMA recordó que el quiebre de su amistad Canosa fue tras su salida de “Los profesionales de siempre”, el ciclo del que era panelista en El Nueve.

Desde 2003 a 2010 trabajaron juntos, el ciclo fue cambiando el nombre, pero ellos seguían compartiendo el piso. Sin embargo, un día lo echó y las cosas nunca volvieron a ser las mismas entre ellos.

“Canosa me echó. Me dijo ‘yo voy a hacer todo lo posible para que no te echen porque fue una mano negra’. ‘Mañana te llamo’ y todavía estoy esperando”, reveló sobre la última charla que tuvieron.

El tiempo pasó, las los rencores quedaron en el pasado, pero la amistad se rompió. “Después hablamos, nos reconciliamos y está todo bien, pero dejó de ser una amiga. Era amiga”, concluyó.