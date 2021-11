El emotivo mensaje de Marcela Tauro para sus seguidores

marcela tauro 2021.jpg

Juan Cruz, el hijo de Tauro, nació sietemesino y tuvo que permanecer cuarenta y cinco días en neonatología.

En otra historia, la periodista compartió otra imagen del niño y escribió: “Juan Cruz nació con 1.850 kg., a las 32 semanas. Hoy es un adolescente fuerte y saludable”.

juan cruz.jpg

Marcela Tauro, sobre la posibilidad de tener otro hijo

En una conversación con Santiago del Moro en El Club del Moro, Marcela Tauro precisó que no puede volver a quedar embarazada porque padece una afección, que le provoca serias complicaciones a la madre.

“Con mi pareja hablamos del tema maternidad y paternidad. Por ahora, no está en los planes. Después de la llegada al mundo de Juan Cruz, me recomendaron no volver a quedar embarazada, por el síndrome de Hellp. Creo que Martín sí debería ser padre”, contó la periodista en el ciclo de La 100.

“Le encantan los chicos. Llegada esa etapa, veremos cómo; tenemos dos opciones: adoptar o alquilar un vientre. Todavía no sabemos por qué opción nos inclinaríamos. Yo ya no puedo volver a ser mamá y tampoco podré más adelante, pero él tiene que cumplir su deseo”, sentenció Tauro.