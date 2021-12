El inesperado pedido de Noelia Marzol a su marido

Marzol historias casamiento Laprida.jpg Noelia Marzol y su pareja disfrutaron a pleno la fiesta de casamiento de Laura Laprida.

Así, ayer en pleno festejo del casamiento de Laura Laprida, hija de una de las hija trillizas de Oro y actriz, Noelia Marzol se mostró en un video más que cachonda bailando con el papá de su hijo desde sus historias de Instagram y le tiró la indirecta preguntándole "Estamos para hacer el hermanito? @ramiroarias13".

Embed

Ante este pedido público por parte de Marzol hacia su pareja, por el momento el futbolista no se manifestó por la misma vía virtual. Pero seguramente terminada la fiesta habrán conversado el tema, y quizás hayan comenzado a hacer los deberes para hacer realidad el deseo de agrandar la familia por parte de la modelo y bailarina.

Noelia MArzol pide hermanito.jpg Noelia Marzol le pidió públicamente a su pareja darle un hermanito a Donatello.

Preocupación por la extrema flacura de Noelia Marzol: "Estoy desapareciendo"

Noelia Marzol tiene un gran presente: este año se casó con Ramiro Arias, fue mamá de Donatello, está en teatro con SEX y fue la campeona de La academia de ShowMatch.

Pero todo eso le genera trabajo y desgaste físico por lo que está perdiendo mucho peso que no logra recuperar. “Estoy desapareciendo poco a poco. Peso 45 kilos. Entre la teta, la maternidad que es un desgaste y los ensayos no puedo más”, dijo la bailarina en LAM por su extrema flacura.

Marzolflaca.jpg Con un año tan intenso a nivel personal y laboral, Noelia Marzol preocupó a sus seguidores al mostrarse con extrema delgadez. Apenas pesa 45 kilos.

Además, Noelia se refirió a su presente como madre: “Me da mucha culpa dejarlo para ir a trabajar. No me gusta hablar de eso porque me largo a llorar. Lleva mucho tiempo todo esto, pero mi consuelo es que todo lo que hago lo hago por su futuro. Desde que nació hago todo por y para él”.

“Él estuvo grave y en neo durante mucho tiempo. En redes decían que eso pasó porque yo hacía ejercicio físico, pero eso no es así y yo recibí mucha agresión”, dijo en cuanto al nacimiento del bebé.