El llamativo descargo de Fabián Gianola en medio de las denuncias por abuso sexual

“Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. La primera persona es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos, y yo finalmente no acepté la extorsión y me denunció”, aseguró Gianola.

Al respecto, señaló: “Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa, todos los testigos declararon a mi favor”.

Fabián Gianola, sobre las denuncias de abuso: "No debo pedir perdón por algo que no hice"

“La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida y estábamos rodeados de gente. Todos los testigos declararon a favor salvo uno que era su pareja”, comentó.

“Es la primera vez en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. No creo que esto haya ocurrido nunca. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes”, remarcó Gianola, demostrando así su tranquilidad frente a la situación.

“No voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que creemos que van a resolver las causas”, indicó respecto a las denuncias en su contra.

“Por otra lado, me dijeron si quería pedir perdón. Creo que cuando alguien no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice”, concluyó Fabián Gianola.