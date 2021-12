Pidieron la detención de Fabián Gianola por las denuncias por abuso y violación

Ginaola será citado por por la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) por 6 denuncias de acoso, incluido abuso sexual. Todos los hechos por los que se lo imputa fueron en el ámbito laboral donde el acusado ejercía abuso de poder y, como sus víctimas no accedieron, fueron desplazadas de sus trabajos.

Sin embargo, pese a mantener un silencio Fabián Gianola y sus abogados ya planificaron la defensa del actor. Los letrados, entre los que está Gustavo D ´lía, aseguran que las acusaciones son mentiras y que se trata de una “operación” para mancharlo a Ginola. Entonces, Fabián Gianola esperará ser citado por la Justicia para romper allí el silencio y contar su verdad de los hechos.

En 2018, Fernanda Meneses presentó una denuncia penal contra Fabián Gianola, su excolega y amigo durante casi 20 años. Lo acusa de "comisión del delito de abuso sexual".

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", asegura Meneses.

En ese momento, el actor se defendió alegando que la mujer "quería prensa" y desestimó todas las versiones.

image.png Fernanda Meneses y Fabián Gianola

Viviana Aguirre es una de las dos denunciantes. Aguirre recordó los hechos que la llevaron a realizar la denuncia ante la justicia. “Estábamos en un programa de radio y la primera vez me dio un beso en la boca y la segunda me tocó. Fue tremendo. Tengo un testigo que fue a declarar (un compañero de la radio). Estábamos en el aire. Él me mete la mano, lo mira a mi compañero y se ríe. En ese momento yo me sobresalté y me dieron unas ganas de llorar, pero saben que como profesional uno tiene que bancársela hasta el final del programa”, contó angustiada.

“Cuando ocurrió el primer episodio me dijeron que haga la denuncia y yo pensé que lo iba a poder controlar pero cuando ocurrió lo segundo ya pasó el límite. ¿Como puedo llegar a inventar algo tan grave, donde hay más compañeros de trabajo? Uno no puede inventar algo tan grave como esto y hacer algo penal”, advirtió al tiempo que mostraba su malestar con algunos periodistas que pusieron en duda su palabra.