Unos días atrás, el actor había dado alguna pista sobre el tema, pero no quiso avanzar con ningún detalla. En tren de promocionar la ficción de PolKa, Cáceres había conversado con las angelitas y su conductor. Allí de Brito le había preguntado si actualmente estaba de novio, obteniendo como respuesta un tímido “Estoy muy bien acompañado, hace un tiempo ya”.

Belén Riva Roy 1.jpg Belén Riva Roy es la actual novia del actor Luciano Cáceres, quien mantiene un bajo perfil sobre las cuestiones de su vida privada.

Claro que cuando desde el ciclo del Trece quisieron ahondar en el tema, el ex de Gloria Carrá se limitó a decir "Soy muy reservado y estoy muy bien. Te agradezco por preguntar". Pero ante la insistencia del conductor de LAM sobre la cuestión, Luciano desde el móvil se puso firme y no largó prenda. “Sí, pero viste que yo soy bastante reacio a todo lo que es... Me puse nervioso. Uno no sabe quién está del otro lado. Yo prefiero hablar con gente real y no virtual que no sabés quién es", cerró el tema.

cáceres riva roy.jpg

Ahora, a unos días de aquella situación en la que Cáceres tiró una punta pero no quiso hablar de su vida privada se conoció la cara de la mujer que por estas horas tiene enamorado al actor.