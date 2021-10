Ella indicó que estuvo encerrada en un hotel siempre que no estaba en compañía de Maradona e incluso mostró una carta firmada por el ex jugador en el que decía que se hacía cargo de todos sus gastos.

image.png

Por todo esto, la ONG Fundación por la paz y el cambio climático en Argentina presentó una denuncia a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, en la que solicita que se investigue si el entorno de Maradona -entre los que están Guillermo Coppola, Omar Suárez, Oscar Israelit, entre otros- fueron los responsables de traer a Mavys a Argentina “sin el consentimiento de sus padres”, y “bajo presiones”.

Mavys se presentará como querellante en esa denuncia. Ángel de Brito compartió en En Los ángeles de la mañana parte del texto de Mavys y fotos que ella mostró y que servirán para probar su estancia.

image.png

“Es importante para mí destacar que, durante mi estadía en Argentina, en el 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en qué me alojé, ni tampoco en un departamento ubicado en Capital Federal, en donde permanecí habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí”, indicó la cubana.

“Durante la totalidad de mi permanencia en el país, solo pude realizar dos actividades que elegí. Una ir a comprar y otra ir al zoológico. Aunque siempre acompañada por una persona hasta mi regreso. Del mismo modo, en Argentina y aun siendo menor de edad, fui presionada a realizarme una operación de aumento de mamas”, sumó.

Embed

Mavys Álvarez ahora reveló el costado más violento de Maradona

En una nueva y estremecedora entrevista con la tv de Miami, Mavys Álvarez reveló la violencia física y la clase de abusos que padeció durante su relación con Diego Maradona. Recordemos el revuelo de proporciones que se generó estos días con la aparición de esta mujer contando el calvario que vivió cuando el ex futbolista argentino la tomó como novia en su estadía en Cuba, cuando ella apenas tenía 16 años. Declaraciones que incluso generaron denuncias de una ONG hacia el entorno que acompañaba por entonces al Diez.

Hace unas horas en el programa 'A fondo', del canal 41 de Miami, Mavys volvió a sentarse frente a las cámaras. Consultada sobre si el famoso entorno estaba al tanto del capricho de Maradona de traerla al país escondida, aseguró que “Ellos participaron, pues sí, cuando él habló de todo eso, de meterme en una caja, y todos estaban ahí. Él me pidió que me lo hiciera -operación de senos-, él quería ese cambio en mí, en mi inocencia y mi ingenuidad tal vez”, dijo frente a los periodistas Juan Manuel Cao y Mario J. Pentón.

Al mismo tiempo, uno de los periodistas expuso el relato de un taxista que sabía trasladarla a Mavys, quien le aseguró que "esa muchacha era golpeada, era abusada por Maradona". Algo que fue asentido por la protagonista. Eso es cierto, "pasó muchas veces. De hecho, una vez en el Comodoro me sacó a empujones para adentro del carro. Y cuando llegamos a la casa, me subió por toda la escalera por los pelos", contó entre sollozos.

Mavys Álvarez volvió a hablar en la tv de Miami, donde siguió contando el horror que vivió durante su relación con Diego Maradona.

Mientras que en otra parte del testimonio del taxista, contaron que muchas noches Diego sencillamente la echaba y la mandaba para su casa de Mantanzas. Allí Mavys confesó haber vivido muchos episodios de violencia en la relación abusiva que tuvo con Maradona. Como el día que le contestó el teléfono a Claudia (Villafañe), y cuando se lo pasó "él me tiró el teléfono, lo tiró contra el piso, me dio una bofetada y me tiró contra la cama".

Además aseguró la cubana que Diego no la dejaba ver a su mamá. Al mismo tiempo también habló de la casa del horror. Se trata de la casa que Maradona alquiló en La Habana, donde la tenía encerrada. Incluso muchas veces no tenía ni para comer, y una vecina era quien le acercaba algo de comida. "No podía salir de ahí. Si salía y él se enteraba, se molestaba muchísimo", asintió.