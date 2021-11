El profundo dolor del hijo de Guillermo Blanc: "Una infección terminó con su vida"

"El viernes llamo para preguntar cómo estaba y mi mamá me dice que no lo había visto bien y que estaba un poco desganado. Eso fue algo que me alarmó y me acerqué. Cuando fui él me dice que no se sentía bien. Comimos algo después y me fui tranquilo. Más tarde llamé y la situación había empeorado. Volví a la casa de mis padres y lo llevé a la clínica donde lo atendieron de diez. Lamentablemente una infección terminó con su vida". contó.

Por último, Patricio hizo una reseña sobre cómo era su papá en el plano laboral: "Era un hombre que sentía la profesión como pocos la sintieron. Me enseñó a que los códigos se respetan, y me llevo eso a muerte. No hay que mentir, no hay que joder, no hay que cagar vidas. Era un tipo que amaba la TV. Ahora estamos como podemos, sorprendidos como todos, no esperábamos esto y duele el doble”, sostuvo.

Murió el periodista Guillermo Blanc

El periodista de espectáculos Guillermo Blanc murió a los 75 años, según confirmaron desde su entorno familiar.

Su última aparición pública fue el pasado 9 de noviembre en los Martín Fierro de Cable, donde entregó un premio como integrante de APTRA. Era conductor de Radio Del Plata, donde estaba al frente del ciclo La noche de Blanc, los martes de 22 a 23

En 1998, Blanc creó Yo amo a la TV, un espacio de reflexión sobre temas de televisión.

“Siempre quise hacer un programa de espectáculos sin chimentos, diferente. Respeto al chimento, y al que lo usa como bandera para su programa, pero yo quería hacer un análisis de la TV desde la TV misma, creando un espacio de reflexión”, dijo en una entrevista sobre el ciclo de TV Pública.