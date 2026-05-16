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Explosiva revelación de Yanina Latorre sobre Pampita y Andy Kusnetzoff: "No la puede ni ver"

Aunque trabajarán juntos en la cobertura del Mundial, la relación entre Pampita y Andy Kusnetzoff parece que no es la mejor y desde SQP Yanina Latorre expuso las pruebas que alimentan la tensión entre ambos. Aquí, el video.

16 may 2026, 08:57
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Explosiva revelación de Yanina Latorre sobre Pampita y Andy Kusnetzoff: “No la puede ni ver”
Explosiva revelación de Yanina Latorre sobre Pampita y Andy Kusnetzoff: “No la puede ni ver”

Explosiva revelación de Yanina Latorre sobre Pampita y Andy Kusnetzoff: “No la puede ni ver”

El debut de Carolina “Pampita” Ardohain y Andy Kusnetzoff como parte del equipo de DGO para la cobertura del Mundial 2026 ya empezó a generar comentarios y sospechas de tensión. Este viernes, al aire de SQP (América TV), Yanina Latorre analizó distintas actitudes del conductor y aseguró que percibe una fuerte incomodidad de su parte hacia la modelo y conductora.

Todo comenzó cuando en el programa repasaron imágenes de la presentación oficial de la señal de stream que tendrá a ambos como figuras destacadas durante el evento deportivo. Allí se pudo ver a Pampita, quien trabaja con la plataforma desde el año pasado como embajadora, recibiendo cálidamente a Kusnetzoff durante la producción promocional.

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Sin embargo, según remarcó Yanina, el conductor no habría mostrado demasiado entusiasmo con la situación. “Vimos y encontramos muchas cosas que a mí me da la sensación que -no sé Pampita-, pero Andy, no la puede ni ver”, lanzó filosa la conductora apenas arrancó el ciclo.

En las imágenes que mostraron en pantalla, la modelo se acercó afectuosa y distendida, mientras que él se mantuvo serio y con una actitud mucho más distante. Para Latorre, los gestos hablaron por sí solos y dejaron en evidencia cierta molestia por parte del periodista.

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Además, vale señalar que en una charla de Andy Kusnetzoff en Urbana Play con Matías Martin y Cayetano, también quedó expuesta una situación incómoda. Cuando Martin le consultó sobre el proyecto que realizará para el Mundial en DGO, Andy respondió: “Vamos a hacer un programa con Caye”. Fue entonces cuando Cayetano intervino rápidamente y aclaró: “Y con Pampita también”.

Como si eso fuera poco, el notero de SQP fue a buscar posteriormente a Kusnetzoff y volvió a consultarle sobre el trabajo compartido con la conductora. Al escuchar que viajarían “junto a Pampita” al Mundial, Andy respondió con ironía: “¡Junto a Pampita! Me gusta, siempre quise hacer un programa con Pampita”.

Más adelante intentó explicar cómo será la dinámica laboral entre ambos: “Yo voy a hacer un programa con… no sé si se puede, y Pampita va a estar ahí, medio embajadora. ¿Viste cómo es Pampita? Va y está un poco en todos lados”, comentó.

De regreso al estudio, Yanina Latorre volvió a remarcar la diferencia de actitud entre los dos. “Primero, Pampita es la cara de DGO desde el año pasado. Si hay algo de lo que no hay que dudar es del laburo de Pampita. Después, ella lo abrazó, lo recibió súper cálida, se le tiró encima y él estaba así (brazos cruzados), con una cara de culo tremenda, concluyó sin filtro.

Andy Kusnetzoff incómodo y con la peor de las ondas con Pampita - captura SQP

Cuál fue la escatológica frase de Pampita en los Martín Fierro de la Moda 2026 que reveló Yanina Latorre

La última edición de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 dejó mucha tela para cortar y una de las más filosas al momento de opinar fue Yanina Latorre, que volvió a cargar sin filtro contra APTRA durante su programa SQP (América TV). Con su clásico tono irónico, la conductora cuestionó distintos aspectos de la ceremonia, aunque hubo un comentario de Pampita que terminó robándose toda la atención.

Mientras repasaba cómo fue su experiencia en el evento realizado a fines del mes de abril, la conductora comenzó apuntando contra las condiciones en las que se desarrolló la gala. “Yo no la sufrí, al contrario. Llegué y estaba destruida. Era domingo a la tarde, hacía un frío tremendo, había que maquillarse, peinarse... ¡Nos morimos de frío! En la alfombra roja casi termino internada de la neumonía”, lanzó entre risas y quejas.

Después, siguió con las críticas y puso el foco en el lugar destinado al cóctel previo a la premiación. “En ese galponcito donde hicieron el cóctel también hacía un frío terrible. Y encima había otro galpón para recorrer donde no había absolutamente nada para comer”, disparó sin suavizar sus palabras.

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Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó cuando recordó una charla que tuvo con Pampita al finalizar la ceremonia. Según contó, la modelo había quedado encantada con toda la organización y el clima del evento. “Ella me decía: ‘Yo la pasé espectacular. El teatrito me encantó, toda la escenografía estuvo divina’”, relató Yanina.

Acto seguido, reveló la frase íntima que provocó carcajadas en el estudio: “Cuando nos íbamos, Pampita me dijo: ‘Comí tanto queso que durante una semana no cag...’”, lanzó la conductora, dejando a todos sorprendidos.

Lejos de terminar ahí, Yanina Latorre remató con humor ácido: “Quedó atascada”, ironizó entre risas, antes de volver a la carga con otra crítica al evento. “Y yo ni siquiera vi un pedazo de queso”, agregó.

Más adelante, también cuestionó el discurso que dio Pampita al recibir su premio, especialmente cuando habló en defensa de la industria textil argentina. “Ella se inmoló hablando de la industria nacional. Y sí, es cierto que la industria textil no está pasando un buen momento. Defendió a los diseñadores argentinos y a los del interior, pero subió a buscar el premio usando un Carolina Herrera original, que claramente no es diseño nacional”, concluyó con marcada ironía.

Yanina Latorre reveló la escatológica frase de Pampita sobre la comida de los Martín Fierro de la Moda

     

 

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