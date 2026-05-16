Explosiva revelación de Yanina Latorre sobre Pampita y Andy Kusnetzoff: “No la puede ni ver”

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Además, vale señalar que en una charla de Andy Kusnetzoff en Urbana Play con Matías Martin y Cayetano, también quedó expuesta una situación incómoda. Cuando Martin le consultó sobre el proyecto que realizará para el Mundial en DGO, Andy respondió: “Vamos a hacer un programa con Caye”. Fue entonces cuando Cayetano intervino rápidamente y aclaró: “Y con Pampita también”.

Como si eso fuera poco, el notero de SQP fue a buscar posteriormente a Kusnetzoff y volvió a consultarle sobre el trabajo compartido con la conductora. Al escuchar que viajarían “junto a Pampita” al Mundial, Andy respondió con ironía: “¡Junto a Pampita! Me gusta, siempre quise hacer un programa con Pampita”.

Más adelante intentó explicar cómo será la dinámica laboral entre ambos: “Yo voy a hacer un programa con… no sé si se puede, y Pampita va a estar ahí, medio embajadora. ¿Viste cómo es Pampita? Va y está un poco en todos lados”, comentó.

De regreso al estudio, Yanina Latorre volvió a remarcar la diferencia de actitud entre los dos. “Primero, Pampita es la cara de DGO desde el año pasado. Si hay algo de lo que no hay que dudar es del laburo de Pampita. Después, ella lo abrazó, lo recibió súper cálida, se le tiró encima y él estaba así (brazos cruzados), con una cara de culo tremenda”, concluyó sin filtro.

Andy Kusnetzoff incómodo y con la peor de las ondas con Pampita - captura SQP

Cuál fue la escatológica frase de Pampita en los Martín Fierro de la Moda 2026 que reveló Yanina Latorre

La última edición de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 dejó mucha tela para cortar y una de las más filosas al momento de opinar fue Yanina Latorre, que volvió a cargar sin filtro contra APTRA durante su programa SQP (América TV). Con su clásico tono irónico, la conductora cuestionó distintos aspectos de la ceremonia, aunque hubo un comentario de Pampita que terminó robándose toda la atención.

Mientras repasaba cómo fue su experiencia en el evento realizado a fines del mes de abril, la conductora comenzó apuntando contra las condiciones en las que se desarrolló la gala. “Yo no la sufrí, al contrario. Llegué y estaba destruida. Era domingo a la tarde, hacía un frío tremendo, había que maquillarse, peinarse... ¡Nos morimos de frío! En la alfombra roja casi termino internada de la neumonía”, lanzó entre risas y quejas.

Después, siguió con las críticas y puso el foco en el lugar destinado al cóctel previo a la premiación. “En ese galponcito donde hicieron el cóctel también hacía un frío terrible. Y encima había otro galpón para recorrer donde no había absolutamente nada para comer”, disparó sin suavizar sus palabras.

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Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó cuando recordó una charla que tuvo con Pampita al finalizar la ceremonia. Según contó, la modelo había quedado encantada con toda la organización y el clima del evento. “Ella me decía: ‘Yo la pasé espectacular. El teatrito me encantó, toda la escenografía estuvo divina’”, relató Yanina.

Acto seguido, reveló la frase íntima que provocó carcajadas en el estudio: “Cuando nos íbamos, Pampita me dijo: ‘Comí tanto queso que durante una semana no cag...’”, lanzó la conductora, dejando a todos sorprendidos.

Lejos de terminar ahí, Yanina Latorre remató con humor ácido: “Quedó atascada”, ironizó entre risas, antes de volver a la carga con otra crítica al evento. “Y yo ni siquiera vi un pedazo de queso”, agregó.

Más adelante, también cuestionó el discurso que dio Pampita al recibir su premio, especialmente cuando habló en defensa de la industria textil argentina. “Ella se inmoló hablando de la industria nacional. Y sí, es cierto que la industria textil no está pasando un buen momento. Defendió a los diseñadores argentinos y a los del interior, pero subió a buscar el premio usando un Carolina Herrera original, que claramente no es diseño nacional”, concluyó con marcada ironía.