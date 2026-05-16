Terror en una cárcel: un preso causó revuelo tras afirmar que un "espíritu" lo atormentaba

Al ser entrevistado por los efectivos, el joven manifestó que “estaba siendo buscado por un espíritu” y que necesitaba “buscar resguardo”, asegurando además que temía por su vida.

Qué pasará con el detenido que asegura ser perseguido por un espíritu

preso-santiago-del-estero

Ante esta situación, desde el CUD se solicitó de inmediato un examen médico y psiquiátrico para determinar si el detenido presenta algún trastorno mental o si se trata de una posible simulación.

La causa por abuso sexual con acceso carnal en la que se encuentra imputado Maldonado es investigada por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual. La fiscal recibió el informe del episodio y evaluará las medidas a seguir en relación con el estado de salud mental del acusado.