Tras separarse de Martín Lamela, Adabel Guerrero confirmó su nuevo romance: "Es todo lo que está bien"

“Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego, lo único que es verdad de todo lo que dijeron”, confesó sincera durante la entrevista.

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Además, Adabel Guerrero contó que hubo algo particular en el vínculo con Rodrigo Alenaz que la impactó desde el inicio, incluso antes de que ocurriera algo sentimental entre ellos. Según explicó, las charlas que compartían comenzaron a generar una sensación diferente e inesperada.

“A mí me llamó mucho la atención en las conversaciones que tuvimos sin que pase nada, porque fue como: ¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa acá? Guau”, recordó sorprendida al hablar de las primeras sensaciones que le despertó el empresario.

Incluso, fue todavía más allá al describir el efecto emocional que le produjo esta relación naciente: “En un momento dije: No quiero estar nunca más sin esta persona de alguna manera, o como amigo o como…”, confesó.

Por último, la bailarina resumió lo importante que se volvió él en su vida y se mostró completamente entusiasmada con este presente personal. “Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Fue eso lo que me pasó en las conversaciones que tuvimos, las cosas que me contaba. Él es todo lo que está bien”, concluyó.

Rodrigo Alenaz y Adabel Guerrero

Cuál fue la dolorosa confesión de Adabel Guerrero tras separarse de Martín Lamela después de 17 años

Esta semana, Adabel Guerrero también había visitado LAM (América TV) donde abrió su corazón y habló con sinceridad del fin de su historia de amor con Martín Lamela luego de 17 años juntos y una hija en común. La bailarina explicó cómo fue atravesar una decisión que, según reveló, no ocurrió de un día para el otro y que implicó mucho dolor para ambos.

"Me separé. Perdón que tuve que mentir en un momento. No está bueno, pero era necesario, porque era una decisión que, si bien no fue un día para el otro, hubo un momento en el que dijimos: ‘Nos separamos’", expresó con total sinceridad ante Ángel de Brito y las panelistas del ciclo.

En ese sentido, la artista contó que eligieron mantener la situación en privado hasta estar seguros del paso que iban a dar. "Esperamos porque podía ser que nos arrepintiéramos y no daba estar diciendo que nos separamos", sostuvo.

Además, explicó que la noticia se filtró antes de que pudieran hablarlo con su entorno más cercano. "No es una noticia agradable para nadie. Entonces queríamos esperar", señaló. Y agregó: "No sabía nadie, ni los hijos de Martín, ni Lola, ni en el colegio de Lola. Pero no está bueno que aparezca primero en los medios y después hables con tu familia".

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Consultada sobre el desgaste en la pareja, Adabel reconoció que atravesaban una crisis desde hacía mucho tiempo y que ella venía sintiéndose mal emocionalmente. "Venimos no estando bien desde hace mucho. La decisión fue mía, porque hacía tiempo que venía sintiéndome muy triste, pero mucho tiempo, muchos años", admitió.

Con mucha angustia, describió cómo era la dinámica cotidiana con el padre de su hija. "Me sentía sola, me sentía triste", resumió. Luego profundizó: "Lo único que hacemos es llamar para decir: ‘Che, la nena’, ‘Che, el reclamo’. Pasa a ser todo como un socio que, incluso, no te llevás muy bien".

Durante la entrevista, también recordó una frase que le dijo Martín Lamela en unas vacaciones y que le generó un fuerte impacto emocional. "Me dice: ‘Te amo, no te lo digo nunca’", reveló.

Sin vueltas, la bailarina definió el estado de la relación: "Como pareja no había casi nada". Y agregó: "Tuvimos charlas eternas, noches eternas de hablar, lloramos juntos, nos abrazamos, volvimos a llorar".

A su vez, dejó en claro que la decisión aún le genera dudas por el fuerte vínculo que construyó con él a lo largo de casi dos décadas. "Todavía me pregunto si hice bien o no, porque Martín es mi familia", confesó emocionada.

Finalmente, Adabel Guerrero habló sobre la exposición mediática que sintió tras un posteo de su ex y reveló detalles íntimos de la convivencia. "Me sentí expuesta, me sentí dolida y enojada", aseguró. Y cerró con una confesión contundente: "Hace dos años que duermo en otra habitación". Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre si ya no tenían intimidad, respondió sin rodeos: "Era complicada".