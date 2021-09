Embed

Antes, el periodista de América TV le había consultado a la modelo por actual la situación judicial con su ex marido. "Está todo igual. No hay ningún avance. Los abogados están trabajando en lo civil y en lo penal, y tarde o temprano se hará justicia... y bueno, supongo que se devolverá todo lo que no le perece a las otras personas", fueron las palabras de Julieta tratando de ser cauta pero demostrando con su gestualidad la angustia que aun la casusa el tema.

Prandi Julieta hombre de verdad.jpg

Claro que al momento de describir a su actual amor, de quien confesó estar locamente enamorada y feliz del momento que viven juntos, Julieta Prandi no dudó en deslizar un tremendo palo hacia Contardi al asegurar "Ahora estoy con un hombre de verdad -haciendo referencia a Ortega-, antes no".

Fuerte frase de Julieta Prandi sobre su matrimonio: "Salí de ese infierno con..."

Julieta Prandi se animó a contar a comienzos de este año lo mal que la pasó durante los últimos años que estuvo casada con Claudio Contardi. La modelo comenzó a salir con el empresario gastronómico en 2008 y tuvieron dos hijos Mateo y Rocco, y se separó hace casi dos años después de haber pasado por un verdadero infierno.

Si bien ahora está viviendo un feliz presente ya que la conductora se refugia en su familia y en el amor de su novio, Emanuel Ortega, la modelo rememoró lo mal que la pasó estando en pareja con Contardi y remarcó que le costó mucho volver a ponerse de pie.

prandi contardi.jpg

"Yo salí de ese infierno con el amor propio destruido y la autoestima pisoteada. Tardé casi 2 años en recomponerme. Hasta que no me sentí feliz conmigo y supe que era mi mejor amiga y mi mejor consejera, no pude volver a enamorarme", señaló en una nota con Teleshow.

Julieta también reveló que ella siempre se consideró una persona alegre pero cuando estaba cerca del papá de sus hijos esa alegría se aplacaba. "Yo soy una persona alegre y siempre estoy de buen humor. No soy oscura ni negativa. Voy para adelante. Pero cuando te cruzás con alguien nocivo, como me pasó a mí, de pronto te van coartando, marcando el territorio, aislándote y moldeándote. Hoy soy una mujer más entera, sabia, más amorosa y segura de mí misma. Estoy feliz conmigo, mis hijos, mi trabajo. Me siento exitosa", remarcó Prandi.