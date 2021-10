Los dos actores fueron muy vivos para que su coqueteo no salga a la luz. Conociendo que hay periodistas alertar a quiénes se siguen en las redes y los intercambios de "like", ellos fueron estrategas y fueron directo a los mensajes privados sin seguirse y sin intercambiar nada. “En redes sociales no se siguen. Así que si el tiroteo empezó por ahí, no dejaron rastros. El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas. Dije no puede ser. Me puse a chequear y da todo, estuvieron ahí”, explicó Maite Peñoñori .