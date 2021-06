Humorista y actriz no superaron la crisis y se separaron

"Casa en común no quedó, cada cual se fue a su departamento para empezar de cero. Seguimos este tiempito tipo novios sin convivir hasta que finalmente y con mucho dolor decidimos separarnos", dijo el humorista.

La última foto que publicó Julieta de ellos juntos tiene dos meses de antigüedad. "Esta foto me lleva a uno de los momentos más plenos de mi vida. Gracias por enseñarme tanto, por complementar a mi alma, por colorear mi vida, por caminar junto conmigo, por seguir apostándonos, por seguir eligiéndonos, por ser esos ojos que me llevan a lo más profundo de mi ser, por nuestro amor que con su imperfección nos une cada día más. Te amo infinito. ¡¡Sé feliz!!", decía en esa publicación.

Entonces, Peña reveló el verdadero motivo del fin: "Fueron cinco años de una relación y un amor divinos. Ojalá no sea definitivamente pero eso no lo sabemos. Hoy estamos separados y cada cual en su casa. Estábamos en caminos diferentes y las necesidades de Julieta de ser mamá hoy yo no las puedo tener en mis planes. Ya tengo tres hijos y no entra en mi esquema esa chance".

image.png

Roberto Peña y Julieta Bal en casas separadas

Roberto Peña contó que junto a su pareja, Julieta Bal, decidieron dejar de convivir.

"Conocer a alguien te hace crecer, te planta, te refuerza. Es un amor tan hermoso el que tenemos. Hoy pasando por otros momentos de nuestras vidas. No estamos conviviendo más, pero estamos de novios y disfrutándolo desde otro lado, teniendo cada uno su espacio. También si te encerrara con Abril, Santino y se suma Carolina...", señaló el humorista de "Polémica en el bar".

"La convivencia es heavy. Nosotros pasamos una pandemia hermosa. Pero cuando todo se empezó a abrir, cada uno empezó a trabajar, ahí empezamos a notar que había cosas en esos tiempos y tiempos que Julieta necesitaba para el estudio. Y mis faltas de freno en muchos aspectos y demás... en determinado momento dijimos: ‘Hasta acá'. Y con muchísimo dolor, lo vivimos como una separación. La ayudé con la mudanza, lloramos, nos abrazamos", sumó.