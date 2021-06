juanita tinelli instagram.jpg En las redes. La foto de Juanita Tinelli que generó preocupación por su delgadez.

Ante las críticas, los fans de la joven salieron a apoyarla. "No veo que tiene de raro... dejen que viva en paz", "Juanita, sos tan linda y humilde como tu mamá, no hagas caso a lo que te dicen", "Mide 1,85... su cuerpo es normal para esa altura, va con sus curvas naturales y sus genes", "Es una piba joven, como tantas otras, me da risa cuandoo aparece la envidia, el resentimiento, la bronca", fueron los mensajes que se replicaron ante el debate por su físico.

De todos modos, Juanita Tinelli no se deja llevar por el qué dirán y evita confrontar con los haters en las redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli es dueña de una gran belleza. De hecho, hizo campañas de indumentaria y va camino a convertirse en una estrellas de las pasarelas.

¿Quién es el novio de Juanita Tinelli?

El novio de Juanita Tinelli se llama Mika Bonomi. El joven es hijo de Federico Bonomi, dueño de la reconocida firma Herencia Custom, y de Cynthia Kern, fundadora de la línea de ropa femenina Kosiuko y de Casa Chic, marca dedicada a la decoración del hogar.

image.png Juanita Tinelli junto a su novio Mika Bonomi.

La familia Bonomi suele viajar amenudo a Miami, donde tienen un departamento con vista al mar. La hija de Marcelo Tinelli ha compartido vacaciones con su suegros en más de una ocasión.