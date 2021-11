lgante.jpg

"Gracias por invitarme y permitirme versionar esta canción con mucho respeto y admiración. Varios artistas vienen homenajeando a Rodrigo y a mi me toco este temazo perroooo".

La publicación se ve la cara de Rodrigo y la de Lgante, la canción sale hoy pero no especificaron a que hora pero sus fans no le dieron el visto bueno: "mmm ídolo caído", "No la cagues por fa", "Murió la música".

La palabra de Dalma y Gianinna a un año de la muerte de Diego Maradona

Cuando se está cumpliendo el primer año de la muerte de Diego Maradona, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, que no dejaron de recordarlo ni un solo día desde el 25 de noviembre de 2020, hoy se expresaron a corazón abierto. Porque aquella frase que dice que 'el tiempo lo cura todo' no es tan cierta. La realidad es que el dolor por la muerte de un ser querido no se acalla jamás. Tal vez se aprende a vivir con él, se aprende a contener las lágrimas y la angustia, pero la procesión va por dentro. De eso no hay dudas.

Y eso es lo que sucede con Gianinna y Dalma Maradona, y todos sus familiares e hinchas que tanto lo han amado. Lo cierto es que para las hijas 'oficiales' de Diego Maradona ya desde el 30 de octubre -el día que el astro hubiese cumplido 61 años- viven días muy sensibles que las tienen con sus sentimientos a flor de piel. Sin ir más lejos, hace dos días Gianinna Maradona había posteado una terrible frase: "Necesito dormirme y levantarme el viernes".

Pero el triste día del primer aniversario de la desaparición física de Diego Maradona llegó. Y las dos mujeres de su vida no dejaron de volcar sus sentimientos en sus respectivas redes sociales desde los primeros instantes de este 25 de noviembre. Así, entre las historias virtuales de Dalma Maradona puede verse un repost de una mujer y su hija abrazando la imagen del Diez con 'Canción para un amigo' de Guasones de fondo. Allí puede escucharse "A veces te rendimos homenaje los chicos que te extrañan tanto como yo. Y cuando nos juntemos por abajo o por arriba, escuchemos juntos tu canción".