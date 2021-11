"L-Gante, la serie", el proyecto que busca retratar la vida de L-Gante, fue seleccionado junto a otros 78 trabajos de todo el país y recibirán el respaldo del Ministerio de Cultura de la Nación, como parte del programa Renacer Audiovisual.

“El objetivo principal es estimular y reactivar el sector a través de la generación de contenido de calidad”, indicaron desde el ministerio .

La inversión estimada para los 79 proyectos ganadores será de 2400 millones de pesos.

“Renacer Audiovisual tiene el firme propósito de generar producción y trabajo dentro de un sector fuertemente afectado por la pandemia y que moviliza recursos en distintas áreas de las industrias culturales”, explicaron desde la cartera que comanda Tristán Bauer, cuya convocatoria recibió más de 600 proyectos inéditos que fueron sometidos a votación de un jurado.

“A través de este programa, el Estado busca además generar contenidos de calidad, plurales y federales, fomentando la posición que la Argentina ha tenido como país exportador de servicios audiovisuales”, remarcaron.

La serie sobre la vida y la carrera de L-Gante, de 21 años, constará de ocho capítulos, de 26 minutos de duración cada uno.

image.png

L-Gante presentó oficialmente a su novia

En octubre, L-Gante estuvo en la mesa de Juana Viale y presentó a su novia, Tamara Báez.

Ante el interés de la conductora por su historia de amor, el cantante recordó cómo fue que se conocieron. .

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”, detalló L-Gante.