La dura frase que la China Suárez le habría dicho a Benjamín Vicuña cuando se separaron

Según cuenta la periodista Laura Ubfal, el motivo detrás de la separación tiene que ver con un supuesto enojo de la familia de Vicuña con la actriz argentina.

Al parecer, en el entorno del galán están molestos porque él tuvo que vender acciones de la familia para poder comprar la propiedad en Pilar, donde vive actualmente la ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza.

Ubfal afirma que una fuente en Chile le reveló que Vicuña estaría muy triste porque la China le dijo que "ya no lo amaba".

De todos modos, la actriz fue tajante al hablar de la ruptura. "Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea", sentenció, un tanto molesta por las especulaciones.