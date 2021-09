La familia de Benjamín Vicuña furiosa con la China Suárez: el motivo

china y vicuña.jpg

La casa de la polémica se encuentra a 70 kilómetros de la capital, más precisamente en “Chacras de Murray”, un exclusivo barrio privado, ubicado en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, en la intersección del kilómetro 4 y Ruta Provincial 34, en el partido de Pilar.

Rodeada de naturaleza y animales, el barrio es famoso, debido a que sus vecinos suelen realizar eventos de polo y convocar a celebridades de dicho deporte.

Además, según la periodista, Benjamín Vicuña sería quien más está sufriendo este momento. Laura Ubfal, quien indicó que al actor le afectó de manera significativa que la madre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, le dijera que no lo amaba más.

Habló Marianela, la supuesta amante de Benjamín Vicuña

Aunque apenas pasaron 13 días, parece que fue hace una eternidad aquel viernes 20 de agosto cuando el chileno Benjamín Vicuña tiró la bomba a través de una historia de Instagram, anunciando oficialmente su separación de la China Suárez, madre de sus hijos menores: Magnolia y Amancio.

Los días pasaron y muchos fueron los rumores, suposiciones y conjeturas sobre los posibles motivos de la separación. Se habló de incompatibilidad de convivencia, de peleas por cuestiones económicas y hasta de que ella no quería a los hijos mayores de él. También en las últimas horas, trascendió que Vicuña estaría haciendo lo imposible por recomponer la relación. Pero resulta que en las últimas horas habría aparecido una mujer cordobesa, camarera ella, que aseguraría haber vivido un affaire con el actor.

Al menos así lo reveló Estefanía Berardi en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en las mañanas del canal de cable Ciudad Magazine. Según su relato, esta mesera cordobesa -de la que no dio el nombre- le confió la infidelidad del chileno con ella, revelando que como Benjamín Vicuña la bloqueó del whats app ella, furiosa por el desprecio, se contactó con la China Suárez para contarle los hechos y ponerla al tanto del engaño.

La panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) reveló que el chileno se comunicó con ella vía WhatsApp para enviarle una copia del escrito antes mencionado y pedirle que no hiciera más referencia a su persona en ningún medio.

"Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’, era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento", comenzó diciendo Berardi.

"Y antes de responderle le envié el texto a mi abogado, Martín Leguizamón, y me dijo que eso no era una carta documento, que era un mamarracho, más una amenaza", expresó la influencer en la emisión de este martes de Mañanísima.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito contó que la joven de córdoba le escribió por privado para hablar de la supuesta infidelidad del actor chileno con la China Suárez, Marianela.

“Esta es la famosa moza que venimos hablando todos hace una semana, Marianela, que me escribió y me dijo ‘te mando este mensaje para aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’”, leyó en vivo el conductor.

Luego, en la emisión de eltrece, De Brito analizó el contenido del texto que la joven le envió respecto al tema que la une a Vicuña: “Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó el tema”.