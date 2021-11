La escena de La 1-5/18, que provocó repudio. 

"Si vos decís que sos mi mejor amiga, yo lo que no entiendo es porque ustedes quieren hacerme creer que ese tipo que está afuera es mi marido", le dice Rita a Lola y sigue: "Ese no puede ser mi marido, yo no siento nada por él. Encima él es paraguayo, no lo conozco".

A lo que el personaje de Cherri responde: "Vos también sos paraguaya. Hablabas todo el tiempo así".

El diálogo en la tira de Pol-Ka fue duramente cuestionado en Twitter

"Suar sentado en un escritorio anotando: 'y le agarró una amnesia tan fuerte que se olvidó que era paraguaya'", "La primera vez que veo a un paraguayo discriminando a otro paraguayo", "¿Por qué se ponía tan triste cuando le dice que es paraguaya?", "'Vos también sos paraguaya...' ¿Qué dice?", son algunos de los comentarios que generó al escena.

El romance entre Esteban Lamothe y Ángela Leiva

Todo parece indicar que Estaban Lamothe estaría viviendo un romance con su compañera de La 1-5/18.

Esta semana, se conoció que le galán habría tenido un encuentro muy apasionado con su compañera, de madrugada, en un auto.