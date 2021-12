La furia de Pablo Granados tras el acoso callejero que sufrió su novia

En el mensaje, Camila angustiada le decía: “Estoy harta de los tipos paj..., me dan ganas de llorar. Me cambiaron el día desde que salí”, comenzó diciendo. “Estoy vestida, no estoy mostrando nada, incluso estoy de largo y no puedo hacer dos cuadras”, agregó.

“Salí bárbara, hice tres cuadras y me dijeron de todo. Guasadas, asquerosidades. No podés caminar, me asusto, voy con el celular en la mano asustada. Guardo todo, me gritan desde un camión, me dicen una asquerosidad... Horrible, la verdad, horrible”, indicó.

Entonces, Pablo Granados pidió: “Paremos la mano, muchachos. Si tenés pareja, una hija, hermana o madre, pensá lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario. Es tristísimo recibir este mensaje de la persona que amás”.

“Si te juntas con tus amigos a jugar al fútbol, a comer una pizza o fumarte un faso, está bueno conversarlo en el grupo para que las mujeres dejen de pasar por estos momentos de mierda que las llenan de miedo. Acordate, puede ser tu novia, tu hija, tu vieja. Aflojemos que estamos entrando en 2022 y eso no va más”, finalizó.

Migue Granados criticó a Mario Pergolini pero luego lo borró

Tras la salida de Últimos Cartuchos de la FM Vorterix, la relación entre Miguel Granados -conductor del ciclo- y Mario Pergolini -dueño del a radio- se encrudeció. El programa tuvo un final abrupto y durante el verano pasado el hijo de Pablo se había quejado de las repeticiones del programa sin su autorización.

Ahora fue un poquito más allá y aprovechando que Pergolini se había convertido en tendencia en Twitter, el famoso “TT”, Granados aprovechó para reclamarle una deuda económica por ese programa durante los meses que estuvo al aire.

“Qué pasó que Mario Pergolini es TT? Nos pagó los tres meses que nos debe del año pasado?”, consultó el humorista en sus redes, pero al ratito se arrepintió y lo borró

Pergolini fue tendencia por convertirse en sumarse al Grupo Octubre para desarrollar #GOLAB, un desarrollo de nuevas tecnologías.