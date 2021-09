La nueva vida de Pablo Granados en el campo y lejos de la TV

"Iba un fin de semana o 15 días en el verano, pero la cuarentena me encontró ahí y ahora no me vuelvo. Es mi lugar en el mundo", afirma Granados sobre su nuevo estilo de vida.

El humorista disfruta muchísimo de conectarse con la vida al aire libre. "El campo tiene esa cosa de bajar a tierra. Suelo salir a andar en bici o caminar con mis perros", destacó.

En lo estrictamente profesional, Granados optó por alejarse de la TV y abocarse a creación de contenidos para sus redes sociales.

Este año, Marcelo Tinelli lo convocó para los especiales de humor de Showmatch. Sin embargo, Granados rechazó la propuesta.

"No quiero volver. De acá, me sacan con una grúa. Uno se vuelve ermitaño y cuando volvés (a la ciudad) y ves la cantidad de gente sin barbijo y todo, te querés quedar acá", sentenció el humorista.