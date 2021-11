“Casi chocamos, me bajé, hablamos, qué sé yo, y me dice la chica disculpá, te invito a tomar algo. Se suspendió el casamiento, 600 personas”, continuó.

“Esa noche pegamos onda, las dos familias tanto de parte del chico como de ella me querían matar, los padres, los abuelos”, se sinceró al respecto.

Contó además que ante el escándalo el padre la echó de la casa y ella se fue a vivir con él. El novio dejado iba todos los días a pedirle que la dejará, pero no pasaba.

“Pero después pasaron los ocho meses y después se casó con la persona ésta. Pero ocho meses que me decía dejala, pero no la tengo secuestrada, no la puedo echar. Igual, no es tan grave”, sumó Carlitos Nair Menem.

Embed

Zulemita Menem habló de su relación con Rodolfo D´Onofrio: ¿Son novios?

Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio, el presidente de River Plate, mantendrían una relación amorosa. Esto lo contaron y confirmaron en “Los ángeles de la mañana”, El Trece en donde dijeron que el romance habría empezado en 2019, cuando la hija de ex presidente viajó a Perú a ver la final de la copa Libertadores de ese club con Flamengo.

"Ella es hincha de River y este romance empezó en Perú en 2019 cuando ella viajó a ver una final de River Plate, cuando jugó contra Flamengo. Ahí empezó todo. Ahí fue el flechazo", dijo Maite Peñoñori. "Yo los vi almorzando en un restorán muy famoso de la Costanera hace seis meses más o menos. Los saludé pero pensé que eran amigos. Ahora entendí todo", sumó Yanina Latorre.

Entonces, le consultaron directo a la hija del ex presidente: "Zulemita me respondió: 'Jajajajaja Somos muy amigos. Papá murió y él fue de gran contención para mí. Nos van a ver juntos todo el tiempo'", dijo a Pía Shaw.

Ángel de Brito entonces confirmó el dato: "Zulemita está saliendo con Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, que está terminando ya su último mandato en el club".

"Él hace tres meses se fue de la casa y se sabe desde hace mucho que están juntos. Ellos dicen que son amigos. Él estaba casado desde hacía muchísimos años con hijos y nietos", sumaron y por el lado de Zulemita estaba soltera hace rato.

En abril de 2020, la hija de Carlos Saúl escribió en sus redes: "Feliz cumpleaños al presidente del más grande" con una foto de ambos.