Nazareno Casero habló de más y contó que pasó realmente con Lali Espósito

Lejos de cerrar el tema, la declaración encendió aún más las especulaciones, especialmente porque su incomodidad fue evidente. Cuando intentó cambiar el foco, mencionando viajes y encuentros grupales, muchos interpretaron que evitaba profundizar en una historia que, al parecer, todavía genera repercusiones.

"Fui a la Copa América en Los Ángeles. Fui a Nueva York porque tenía un pasaje. Había gente. Sí, sí. Estaba. Había varias personas. Sí, sí, sí", dijo sin entrar en detalles confirmando que Lali estaba entre ellos.

“Se habló tanto que ya no me acuerdo bien qué es lo que pasó hace 10 años”, agregó. Sin embargo, para muchos espectadores, sus expresiones faciales, silencios y maniobras evasivas terminaron diciendo mucho más que sus propias palabras.