Nazareno Casero habló de más y contó que pasó realmente con Lali Espósito

Nazareno Casero volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista en Bondi donde intentó esquivar una de las preguntas más incómodas de su pasado sentimental: qué pasó realmente con Lali Espósito.
Nazareno Casero quedó contra las cuerdas y sorprendió al hablar del romance con Lali Espósito. Miralo.
Nazareno Casero volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista en Bondi donde intentó esquivar una de las preguntas más incómodas de su pasado sentimental: qué pasó realmente con Lali Espósito.
Durante años, los rumores sobre una historia entre ambos alimentaron la curiosidad del mundo del espectáculo. Aunque nunca hubo demasiadas confirmaciones públicas, las versiones sobre un romance o vínculo especial persistieron con fuerza.
Esta vez, al ser consultado de forma directa, el hijo de Alfredo Casero intentó salir del paso, pero sus respuestas ambiguas y sus gestos terminaron generando aún más sospechas.
“Me acuerdo que se habló. Sí, fue verdad. No me acuerdo. Se habló tanto que ya no me acuerdo”, lanzó, en una frase que dejó más preguntas que certezas.
Lejos de cerrar el tema, la declaración encendió aún más las especulaciones, especialmente porque su incomodidad fue evidente. Cuando intentó cambiar el foco, mencionando viajes y encuentros grupales, muchos interpretaron que evitaba profundizar en una historia que, al parecer, todavía genera repercusiones.
"Fui a la Copa América en Los Ángeles. Fui a Nueva York porque tenía un pasaje. Había gente. Sí, sí. Estaba. Había varias personas. Sí, sí, sí", dijo sin entrar en detalles confirmando que Lali estaba entre ellos.
“Se habló tanto que ya no me acuerdo bien qué es lo que pasó hace 10 años”, agregó. Sin embargo, para muchos espectadores, sus expresiones faciales, silencios y maniobras evasivas terminaron diciendo mucho más que sus propias palabras.