"Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá", explicó Feudale a principios de este año.

Marcela Feudale volvió a Showmatch

El viernes, en la final de La Academia, la locutora regresó al piso de Showmatch.

"En este año tan particular, todos extremamos los cuidados. Y ella fue muy clara y me dijo 'este año no voy a estar'. Hoy y le pedí que viniera porque le quiero agradecer personalmente todos estos años juntos. Señores, fuerte el aplauso para la señora Marcela Feudale", exclamó Tinelli la presentar a su histórica compañera.

La locutora no pudo evitar emocinarse al ingresar al estudio. "Me encanta que estés acá. Sabes que te adoro", agregó el conductor.

"¡Me haces llorar! ¡Yo sé que me querés! Vine para cerrar una año muy lindo. A pesar de todo lo que pasa... estamos vivimos. ¡Los extrañé mucho! Es raro verse afuera después de 30 años", sentenció la histórica voz de Showmatch.