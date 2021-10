“Tengo los chicos grandes, familia. Cuando te afecta a vos, no es nada pero cuando ya empieza a afectar a los demás…”, confesó Maru Botana, que es madre de siete hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y la chica, María Inés, van desde los 22 hasta los 9 años de edad. Asimismo ejemplificó una de estas situaciones, aunque sin dar demasiados detalles, a mencionar “El otro día me pasó. No quiero hablar mal de nadie, pero me pasó un caso específicamente de una receta. Les tuve que explicar que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice mal algo, ¿entendes?”