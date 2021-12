Mirtha Legrand se quebró en su vuelta a la televisión

Embed

Apenas presentó el video la conductora ya adelantaba que iba a llorar y luego de ver las distintas imágenes de su carrera expresó: “Qué lindo, me han hecho este homenaje. Yo después de esto me retiro, chicos. ¿Vos lo habías visto, Juana? Muy lindo, muy cariñoso”.

“Estos dos años que no trabajé, estuve 300 días sin salir. Hace mal a mi cabeza, a mi físico. Ya lo conté varias veces. Estaba tan desesperada, que llamé a un neurólogo muy famoso. Y le dije que quería volver a ser la de antes. Me miró y me dijo que trabaje. Y aquí estoy”, remarcó Mirtha Legrand muy conmovida.

mirtha legrand.jpg

Juana Viale dio detalles del regreso de Mirtha Legrand a la televisión

La actriz y conductora Juana Viale dio detalles días antes de cómo sería el retorno de Mirtha Legrand a su clásico programa y contó cómo será la ubicación de cada una en el estudio.

“Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que el fin de semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand”, reveló la nieta de Mirtha Legrand.