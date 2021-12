Moritán juró como diputado porteño: la emoción de Pampita

La modelo y conductora se mostró emocionada y acompañó al padre de su hija Ana, que nació en julio de este año, en el inolvidable acto. También estuvieron presentes los padres del empresario y economista.

"Juro por Dios, La Patria y Los Santos Evangelios, juro defender la libertad y la República, juro por todos los que creen, me hayan votado o no, que el motor de desarrollo de un país es la educación y el trabajo encolumnados en el esfuerzo y el mérito sin cortar caminos ni privilegios", indicó Roberto García Moritán en su posteo de Instagram con imágenes del acto oficial.

Pampita reveló el retoque estético que se realizó antes de que naciera Ana

En su reality, Siendo Pampita, la conductora Carolina Pampita Ardohain reveló que retoque estético se hizo antes de dar a luz a Ana, su hija menor.

"Me hago blanqueamientos dos o tres veces al año y le pongo aparatos a todos los que me rodean. Me parece que la sonrisa es una carta de presentación súper importante para cualquier cosa a la que te dediques e, incluso, para tu propia autoestima", señaló la modelo y conductora.