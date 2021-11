image.png

En su cuenta de Instagram, el actor se definía como "papá de Lorenzo, ciudadano del mundo, actor de teatro, cine y televisión, amante del vino y la buena cocina".

Sus familiares informaron que realizarán una misa en su honor antes de su último adiós, que se llevará a cabo en la capilla del Cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itagüí, Antioquia (Colombia).

¿Por qué Sebastián Boscán siempre odio a su personaje en Pasión de Gavilanes?

En una entrevista reciente en la que repasó su carrera, Sebastián Boscán explicó por qué sentía rechazo por el personaje que lo dio a conocer en 120 países: Leandro Santos, uno de los protagonistas de Pasión de Gavilanes.

“Lo odié porque gracias a él me dejaron de llamar por mucho tiempo. Digamos que fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía. Decían ‘no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza’”, reveló.